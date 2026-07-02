Νίκος Παπανδρέου: Τίποτα δεν δικαιολογεί τη δολοφονία

«Μπροστά στον θάνατο ενός ανθρώπου από το τυφλό μίσος της τρομοκρατίας δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι και ασυγκίνητοι», τονίζει σε δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου για τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της, η Βάγια Νέστορα, μητέρα της υποψήφιας βουλευτού του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα και τραυματίστηκαν άλλα πέντε άτομα.

«Η Δημοκρατία οικοδομείται μόνο μέσα από τον διάλογο και την υγιή αντιπαράθεση», υπογραμμίζει ο κ. Παπανδρέου και προσθέτει:

«Όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει σύσσωμες να καταγγείλουν τις σημερινές πράξεις βίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη δολοφονία και τα τραύματα άλλων πέντε πολιτών μας.

Η χώρα μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στην τρομοκρατία.

Θερμά συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα για τον αδόκητο χαμό της μητέρας της»

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