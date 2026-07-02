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02.07.2026 10:22

Σκέρτσος κατά Ζωής: Δεν καταδίκασε την επίθεση στη Θεσσαλονίκη, προτιμά να τσακώνεται με συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

02.07.2026 10:22
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«Δεν αρκούν οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλουν μεμονωμένα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Χρειαζόμαστε δηλώσεις και κυρίως πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης», γράφει σε αναρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος αναφερόμενος στη θανατηφόρα εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα επιτίθεται -χωρίς να την κατονομάζει- στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που δεν έχει προχωρήσει σε δήλωση καταδίκης του περιστατικού αναφέροντας πως «προτιμάει να τσακώνεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη Λάρισα και να κωλυσιεργεί με κάθε τρόπο την απονομή δικαιοσύνης»

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Να το πούμε καθαρά για να σταματήσει επιτέλους η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα: τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος, ισοπεδωτικός, φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εγκληματικές οργανώσεις.

Όποιος έχει ονομάσει τη ΝΔ στο παρελθόν “κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπρηστών…” ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.

Γι’ αυτό και πλέον δεν αρκούν οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλουν μεμονωμένα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Χρειαζόμαστε δηλώσεις και κυρίως πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης.

Εν αρχή ην ο λόγος. Αυτός οδηγεί τις πράξεις μας. Είτε προς το καλό είτε προς το κακό.

Υ.Γ. Ποια πολιτική αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος δεν έχει κάνει ακόμη ούτε καν μια τυπική δήλωση καταδίκης 28 ώρες μετά την δολοφονική επίθεση; Ναι, είναι η ίδια που προτιμάει να τσακώνεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη Λάρισα και να κωλυσιεργεί με κάθε τρόπο την απονομή δικαιοσύνης».

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 11:24
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