Τα σενάρια επιστροφής του Μυλωνάκη

Η ταχεία και ραγδαία βελτίωση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, έχει σκορπίσει χαρά στο Μαξίμου, καθώς ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού βγήκε νικητής από μια πολύ δύσκολη μάχη για την υγεία του.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι μαζί με τα καλά νέα άρχισε και η συζήτηση για επιστροφή του Γ. Μυλωνάκη στα καθήκοντά του στο Μέγαρο Μαξίμου. Προς το παρόν και για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, ο υφυπουργός θα ξεκουραστεί και θα ανακτήσει δυνάμεις.

Πάντως – και αυτό φαίνεται ότι προς το παρόν αποτελεί μια απλή σκέψη – δεν είναι απίθανο ο Γ. Μυλωνάκης να εξεταστεί και για το Επικρατείας της ΝΔ, αν, φυσικά, το επιθυμεί κι ο ίδιος και, βέβαια, δεν επιβαρύνει την υγεία του. Για να δούμε…

Διαβάστε επίσης

Άρχισε τραπέζια και με γαλάζιους βουλευτές ο Αντώνης Σαμαράς

Νίκος Παπανδρέου: Τίποτα δεν δικαιολογεί τη δολοφονία

Ηχηρή παραίτηση επιφανούς στελέχους της ΝΔ Αυστραλίας, με αιχμές προς την κυβέρνηση