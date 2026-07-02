Τα σενάρια επιστροφής του Μυλωνάκη

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Η ταχεία και ραγδαία βελτίωση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, έχει σκορπίσει χαρά στο Μαξίμου, καθώς ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού βγήκε νικητής από μια πολύ δύσκολη μάχη για την υγεία του.
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι μαζί με τα καλά νέα άρχισε και η συζήτηση για επιστροφή του Γ. Μυλωνάκη στα καθήκοντά του στο Μέγαρο Μαξίμου. Προς το παρόν και για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, ο υφυπουργός θα ξεκουραστεί και θα ανακτήσει δυνάμεις.
Πάντως – και αυτό φαίνεται ότι προς το παρόν αποτελεί μια απλή σκέψη – δεν είναι απίθανο ο Γ. Μυλωνάκης να εξεταστεί και για το Επικρατείας της ΝΔ, αν, φυσικά, το επιθυμεί κι ο ίδιος και, βέβαια, δεν επιβαρύνει την υγεία του. Για να δούμε…
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