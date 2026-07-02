Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ για τη β’ θέση και αναλύσεις στον αέρα…

Μία απορία μου την δημιουργούν οι πολιτικοί αναλυτές (εκλογολόγοι και άλλοι), όταν ερμηνεύουν τη μάχη για τη β’ θέση και κάνουν εκτιμήσεις.

Είδα για παράδειγμα τι είπε σχετικώς στην Καθημερινή ο Δημήτρης Κατσαντώνης της εταιρείας «To the point». Εντόπισε το πρόβλημα στη χαμηλή συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ. Κατ’ αρχάς, την τελευταία τριετία το ΠΑΣΟΚ έχει μάλλον την υψηλότερη συσπείρωση στη βάση του αναλογικά με τα άλλα κόμματα. Κυμαίνεται συνήθως από 70%-75% και πάνω, όταν στη ΝΔ για παράδειγμα μπορεί να κινείται γύρω στο 6% κι αν – δεν συζητάμε για τη… συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, διότι εκεί είναι για κλάμα.

Αλλά και επί της αρχής: Όταν ένα κόμμα είναι εκλογικά στο 11,5% περίπου, δεν είναι η συσπείρωση το θέμα του, αλλά πώς θα διευρύνει την αποδοχή του. Διότι και να πάει στο 90% τη συσπείρωσή του, εάν δεν μπορεί να προσελκύσει κανένα νέο ψηφοφόρο (αυτό παθαίνει το ΠΑΣΟΚ, αν εξαιρέσουμε αυτούς που θα φέρει η Τζάκρη), πάλι χαμηλά θα είναι! Και θα βλέπει τη β’ θέση με τα κιάλια.

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