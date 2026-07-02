Νέο «καρφί» Σαμαρά για ελληνοτουρκικά: Τα μόνα «ήρεμα νερά» είναι μεταξύ Μητσοτάκη – Τσίπρα

Με μια εξαιρετικά αιχμηρή ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και τις θέσεις στελεχών και φιλικά προσκείμενων στην ΕΛΑΣ σχετικά με τα ελληνοτουρκικά.

Με αφορμή δηλώσεις του Νίκου Μπίστη και του Γιώργου Σιακαντάρη για τη «συντηρητική», όπως τη χαρακτήρισαν εξωτερική πολιτική που υιοθετεί το ΠΑΣΟΚ, ο Μεσσήνιος πολιτικός σημείωσε ότι «οι δηλώσεις Μπίστη – Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο, αποδεικνύουν ότι, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, είναι κατευνασμός και όχι “νέος πατριωτισμός”».

«Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών ο κ. Τσίπρας “βάζει πλάτη” και για τις “Πρέσπες του Αιγαίου”. Φυσικά, ο κ. Γεραπετρίτης -σε τηλεοπτική του συνέντευξη- όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα “ήρεμα νερά” στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα…», καταλήγει ο Α. Σαμάρας.

Πυρ προς όλες τις κατευθύνσεις από τον πρώην πρωθυπουργό.

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