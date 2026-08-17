Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.



Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026





Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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