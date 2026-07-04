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04.07.2026 19:02

Καστοριά: Αστυνομικός υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας

04.07.2026 19:02
Viper

Ένας 50χρονος αστυνομικός στην Καστοριά υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας, όταν κατά τη διάρκεια περιπολίας του με το υπηρεσιακό όχημα, το έντομο μπήκε στο περιπολικό που οδηγούσε και τον τσίμπησε.

Χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του, ο αστυνομικός κατάφερε να οδηγήσει ως το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού και πρόλαβε να ενημερώσει τους γιατρούς για το περιστατικό πριν καταρρεύσει από το αναφυλακτικό σοκ!

Οι γιατροί άρχισαν αμέσως τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 04.07.2026 19:38
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Καστοριά: Αστυνομικός υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας

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