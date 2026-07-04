Μετά την «μάχη» στα γαλλικά σούπερ-μάρκετ, πουλάνε τα κλιματιστικά στη… μαύρη αγορά! (Videos)

Οι εικόνες με επεισόδια, καταναλωτές να συνωστίζονται και να τσακώνονται για ανεμιστήρες και κλιματιστικά τα οποία ήταν σε προσφορά από τα Lidl στη Γαλλία έκαναν τον γύρο των social media την εβδομάδα που μας πέρασε.

Λίγες ημέρες αργότερα, η «μάχη» για την απόκτησή τους φαίνεται να συνεχίζεται, αυτή τη φορά στο Διαδίκτυο, με ορισμένους να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη ζήτηση.

«Η τιμή λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα σπανιότητα του προϊόντος. Παρακαλώ μη στέλνετε μη ρεαλιστικές προσφορές» γράφει ένας πωλητής στη Vinted, διαθέτοντας το κλιματιστικό… έναντι 600 ευρώ. Πρόκειται για συσκευή που η αλυσίδα είχε διαθέσει στα καταστήματά της στη Γαλλία στην τιμή των 179 ευρώ.

Μετά την προσφορά της 2ας Ιουλίου, κατά την οποία η Lidl έβγαλε προς πώληση 200.000 κλιματιστικά και ανεμιστήρες σε μειωμένες τιμές σε όλη τη χώρα, δεκάδες αντίστοιχες αγγελίες εμφανίστηκαν σε πλατφόρμες μεταπώλησης.

Les climatiseurs et ventilateurs sont pris d'assaut au Lidl de Nanterre (92) : la porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres. La police vient d'arriver sur place pic.twitter.com/GQy8ZlzQMA — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 2, 2026

Οι ελλείψεις και οι τιμές που εκτοξεύτηκαν

Με το Météo France να προβλέπει νέα άνοδο της θερμοκρασίας και αρκετές αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών, να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες, κάποιοι αγοραστές είδαν… την ευκαιρία να μετατρέψουν τη ζήτηση σε κέρδος!

Συσκευές που κανονικά πωλούνταν στα 249 ευρώ και διατέθηκαν από το σούπερ μάρκετ στα 179 ευρώ εμφανίστηκαν σε αγγελίες έναντι 300, 400 ή ακόμη και 700 ευρώ.

Η κατάσταση είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από την πρώτη ημέρα της προσφοράς, όταν καταναλωτές έσπευσαν μαζικά στα καταστήματα για να προλάβουν ένα από τα κλιματιστικά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σκηνές έντασης και διαπληκτισμοί.

Μετά τον «πόλεμο» στα σούπερ μάρκετ, βγάζουν τα κλιματιστικά στη… μαύρη αγορά στη Γαλλία: Τα αγόρασαν 179 ευρώ και τα μεταπωλούν στα 700!

Bousculade ce matin devant un magasin Lidl pour acheter des climatiseurs et des ventilateurs.



Une importante foule attendait l'ouverture du magasin depuis tôt ce matin. pic.twitter.com/k6GMU22shv — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 2, 2026

Καταγγελία για την προσφορά του σούπερ-μάρκετ

Μετά τον σάλο, η βουλευτής του κόμματος Génération Écologie, Ντελφίν Μπατό, υπέβαλε καταγγελία στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης εναντίον της Lidl, κατηγορώντας την εταιρεία για παραπλανητική διαφήμιση.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η αλυσίδα παρουσίασε ως μεγάλη προσφορά ένα φορητό κλιματιστικό στα 179 ευρώ, ενώ -σύμφωνα με την καταγγελία της- το ίδιο προϊόν είχε πωληθεί φθηνότερα στο παρελθόν, προκαλώντας τεχνητά αυξημένη ζήτηση.

Από την πλευρά της, η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα διατέθηκαν στην κανονική τους τιμή, αν και στον διαφημιστικό κατάλογο εμφανιζόταν αναφορά σε έκπτωση 20%.

Ο πρόεδρος των Lidl Γαλλίας, Τζον Πολ Σκάλι, απηύθυνε έκκληση για υπευθυνότητα και αλληλοσεβασμό, τονίζοντας ότι μεμονωμένες συμπεριφορές δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων.

Στα κοινωνικά δίκτυα αρκετοί χρήστες υπερασπίστηκαν την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη βρίσκεται στους ίδιους τους καταναλωτές. «Σταματήστε να κατηγορείτε τα Lidl. Προσφορές υπάρχουν παντού. Τα Lidl δεν ευθύνονται για την τρέλα του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X.

Bagarres, portes forcées, intervention de la police… L'annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ — BFM (@BFMTV) July 2, 2026

Σατυρική αγγελία πουλούσε μόνο το κουτί για 179 ευρώ



Μέσα στον πανικό, δεν έλειψαν και οι χιουμοριστικές αντιδράσεις. Σε αγγελία εμφανίστηκε κλιματιστικό στην αρχική τιμή των 179 ευρώ, μόνο που υπήρχε μια σημαντική λεπτομέρεια: προς πώληση ήταν αποκλειστικά το κουτί της συσκευής.

Όσο για την κατάσταση του κουτιού, o δημιουργός της αγγελίας τη χαρακτήριζε «καλή», παρά «μερικά σημάδια ιδρώτα από το άγχος του ανοίγματος», υποσχόμενος «εγγυημένη ψυχολογική αίσθηση δροσιάς» σε όποιον κλείσει πολύ δυνατά τα μάτια του.

«Προσοχή, αυτό το προϊόν δεν δροσίζει τίποτα, εκτός από το πορτοφόλι σας», κατέληγε η σατιρική αγγελία.

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