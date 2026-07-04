«Προκλητική η μετάθεση» της συζύγου του: Παραίτηση Φαραντούρη ζητά η ΝεΑρ – Να αποπεμφθεί αν δεν δώσει αυτά τα 3 έγγραφα, λέει ο Κασσελάκης

«Στην Ελλάδα που οι μισθοί στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά, που η ακρίβεια σαρώνει τα εισοδήματα και οι εργαζόμενοι αναζητούν δεύτερη και τρίτη δουλειά, η υπόθεση της μετάθεσης της συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες συνιστά πραγματική πρόκληση», επισημαίνει σε ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά μετά τις αποκαλύψεις.

»”Καλά βιογραφικά” μπορεί να βρει κανείς κατά χιλιάδες στην Ελλάδα. Ωστόσο νέοι και νέες που μόχθησαν για τις σπουδές τους δεν έχουν τη δυνατότητα να “τρυπώσουν” σε θέσεις που εξασφαλίζουν (παραπάνω από) αξιοπρεπή διαβίωση, σαν αυτή που εξασφάλισε για την σύζυγο του ο καλά αμειβόμενος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης», προσθέτει.

«Η υπόθεση αναδεικνύει μάλιστα τις αδιαφανείς σχέσεις συνεργασίας που διατηρούν στελέχη της κυβέρνησης με εκλεγμένους της αντιπολίτευσης. Όταν πρόκειται για δημόσιο χρήμα οι πολιτικές αντιπαλότητες ξεθωριάζουν. Η απόφαση για τη μετάθεση, όσο νομότυπη κι αν παρουσιάζεται δεν βαρύνει μόνο τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την ίδια την ηγεσία της ΜΕΑ, δηλαδή την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου», καταλήγει και ζητά να ανακληθεί η μετάθεση και να παραιτηθεί ο ευρωβουλευτής.

Κασσελάκης: Να αποδείξει το ΠΑΣΟΚ πως είναι υπέρ της Διαφάνειας

Η είδηση της απόσπασης της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η απάντηση του ευρωβουλευτή προκάλεσε την αντίδραση και του Στέφανου Κασσελάκη.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, ζητά να δοθούν εντός της ημέρας στη δημοσιότητα τα εξής έγγραφα:

την διϊσχυριζόμενη με αριθ. πρωτ. 8002/22.12.2025 πρόσκληση,

τη δημοσίευση της εν λόγω πρόσκλησης το 2026 (ΑΔΑ κ.α) και

τη δημοσίευση της απόφασης απόσπασης της συζύγου του (ΦΕΚ).

Σε διαφορετική περίπτωση, καλεί το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη «να τον αποπέμψουν άμεσα».

«Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να αποδείξει έμπρακτα ότι είναι υπέρ της Διαφάνειας χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις», τονίζει ο πρόεδρος των Δημοκρατών.

Αναφορικά με την απόσπαση της συζύγου του, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης απάντησε προ ολίγου ότι «η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ΜΕΑ με αριθ. πρωτ: 8002/22.12.2025…η οποία (πρόσκληση) λόγω του… pic.twitter.com/XeGWtffN0l July 4, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Κασσελάκη:

Αναφορικά με την απόσπαση της συζύγου του, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης απάντησε προ ολίγου ότι «η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ΜΕΑ με αριθ. πρωτ: 8002/22.12.2025…η οποία (πρόσκληση) λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας εκδόθηκε το 2026».

Δεδομένου ότι η απόφαση έγκρισης του αρμόδιου Υπουργείου για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 245.700€ για την κάλυψη αποζημίωσης της αποσπασμένης Θεοδώρας Αϊβαζόγλου, εκδόθηκε στις 10.2.2026, οφείλει το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του Ν. Ανδρουλάκης να ζητήσουν από τον ευρωβουλευτή τους να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα:

α) την διϊσχυριζόμενη με αριθ. πρωτ. 8002/22.12.2025 πρόσκληση,

β) τη δημοσίευση της εν λόγω πρόσκλησης το 2026 (ΑΔΑ κ.α) και

γ) τη δημοσίευση της απόφασης απόσπασης της συζύγου του (ΦΕΚ).

Στην περίπτωση που ο Ν. Φαραντούρης δεν δημοσιοποιήσει εντός της ημέρας τα παραπάνω έγγραφα, το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του οφείλουν να τον αποπέμψουν άμεσα.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να αποδείξει έμπρακτα ότι είναι υπέρ της Διαφάνειας χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις.

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