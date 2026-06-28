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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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28.06.2026 21:53

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

28.06.2026 21:53
apostolos-tsitsipas

Με μία ανάρτηση που θα συζητηθεί, ο Απόστολος Τσιτσιπάς, σχολίασε την επισημοποίηση της λήξης της συνεργασίας του με τον γιο του, Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ελληνας τενίστας σε δηλώσεις του είπε πως έπρεπε να σταματήσει να δουλεύει με τον πατέρα του για να κάνει το βήμα παραπάνω, χωρίς να αποφύγει να σχολιάσει τις εντάσεις που είχαν μεταξύ τους, αφήνοντας ορισμένες αιχμές .

Ο πατέρας του δεν το άφησε αναπάντητο καθώς έγραψε το εξής στα σόσιαλ:  

«Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει: Αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος.

Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για εκείνον που πρόκειται να έρθει.

Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη.

Να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη».

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ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 22:23
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

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