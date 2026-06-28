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28.06.2026 21:34

Μουντιάλ 2026: Η τηλεόραση της Νοτίου Κορέας έβαλε… μπλερ στον προπονητή της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό 

28.06.2026 21:34
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Απίστευτα πράγματα στη Νότια Κορέα μετά τον αποκλεισμό της χώρας από τα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026.

Αν φάνηκε υπερβολή η απόφαση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ουρουγουάης να ακυρώσει την πτήση τσάρτερ μετά τον αποκλεισμό από τους «32», αυτό που γίνεται στην Νότια Κορέα είναι άνευ προηγουμένου.

Αφού έγινε γνωστό ότι η χώρα δεν θα μπορεί να είναι στην επόμενη φάση ούτε ως 3η, η τηλεόραση της χώρας κάλυψε τις δηλώσεις του προπονητή της, «θολώνοντας» το πρόσωπό του για να μην τον βλέπουν οι θεατές, σε μια κίνηση η οποία χαρακτηρίζεται ως κίνηση αισθήματος ντροπής.

Έρευνα σε βάρος του προπονητή και… απαγόρευση εισόδου σε καταστήματα

Το να του συμπεριφερθούν λες και είναι… εγκληματίας είναι το λιγότερο, αφού ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζάε Μιούνγκ, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος του ομοσπονδιακού προπονητή, Χονγκ Μιούνγκ – Μπο και ζήτησε… έρευνα για τον αποκλεισμό.

«Δεν είμαι απλώς έκπληκτος από αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα, είμαι εντελώς μπερδεμένος». Για άλλη μια φορά έχει αποδειχθεί ότι οι αποφάσεις για το προσωπικό είναι το παν. Όταν το “εμείς εναντίον αυτών” έχει προτεραιότητα έναντι της ικανότητας και ένα ανίκανο άτομο επιλέγεται ως ηγέτης, το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο» είπε και πρόσθεσε πως ζήτησε τη διενέργεια έρευνας.

To εξίσου φοβερό είναι πως υπάρχει… οργή για τον προπονητή που φτάνει σε υπερβολικές αντιδράσεις όπως για παράδειγμα η… απαγόρευση εισόδου του σε καταστήματα!

Πλέον έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πως θα… υποδεχτεί την ομάδα η χώρα.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από το κορεατικό κοινό που στήριξε την ομάδα μας. Σήμερα, παραιτούμαι. Η ανάληψη αυτής της θέσης δεν ήταν ποτέ εύκολη επιλογή, αλλά από τη στιγμή που την αποδέχτηκα, η μόνη μου μέριμνα ήταν να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου υπεύθυνα μέχρι το τέλος» δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής στα πλάνα που… κρύφτηκε το πρόσωπό του.

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