Μουντιάλ 2026: Η τηλεόραση της Νοτίου Κορέας έβαλε… μπλερ στον προπονητή της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό 

Απίστευτα πράγματα στη Νότια Κορέα μετά τον αποκλεισμό της χώρας από τα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026.

Αν φάνηκε υπερβολή η απόφαση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ουρουγουάης να ακυρώσει την πτήση τσάρτερ μετά τον αποκλεισμό από τους «32», αυτό που γίνεται στην Νότια Κορέα είναι άνευ προηγουμένου.

Αφού έγινε γνωστό ότι η χώρα δεν θα μπορεί να είναι στην επόμενη φάση ούτε ως 3η, η τηλεόραση της χώρας κάλυψε τις δηλώσεις του προπονητή της, «θολώνοντας» το πρόσωπό του για να μην τον βλέπουν οι θεατές, σε μια κίνηση η οποία χαρακτηρίζεται ως κίνηση αισθήματος ντροπής.

Suite à la défaite choc de la #Corée du Sud 🇰🇷contre l’Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2026, la chaîne KBS furieuse du fiasco, le média a été jusqu'à flouter comme un criminel le visage du sélectionneur Hong Myung-bo. pic.twitter.com/dwBYBq8l7G — AsieNews (@AsiaNews_FR) June 28, 2026

Έρευνα σε βάρος του προπονητή και… απαγόρευση εισόδου σε καταστήματα

Το να του συμπεριφερθούν λες και είναι… εγκληματίας είναι το λιγότερο, αφού ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζάε Μιούνγκ, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος του ομοσπονδιακού προπονητή, Χονγκ Μιούνγκ – Μπο και ζήτησε… έρευνα για τον αποκλεισμό.

«Δεν είμαι απλώς έκπληκτος από αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα, είμαι εντελώς μπερδεμένος». Για άλλη μια φορά έχει αποδειχθεί ότι οι αποφάσεις για το προσωπικό είναι το παν. Όταν το “εμείς εναντίον αυτών” έχει προτεραιότητα έναντι της ικανότητας και ένα ανίκανο άτομο επιλέγεται ως ηγέτης, το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο» είπε και πρόσθεσε πως ζήτησε τη διενέργεια έρευνας.

To εξίσου φοβερό είναι πως υπάρχει… οργή για τον προπονητή που φτάνει σε υπερβολικές αντιδράσεις όπως για παράδειγμα η… απαγόρευση εισόδου του σε καταστήματα!

Usai gagal lolos ke fase gugur, Pemilik minimarket di Korea memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa Hong Myung-bo 🇰🇷 dilarang masuk ke toko tersebut.



KERASSS pic.twitter.com/kWUfF4VsI1 June 28, 2026

Πλέον έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πως θα… υποδεχτεί την ομάδα η χώρα.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από το κορεατικό κοινό που στήριξε την ομάδα μας. Σήμερα, παραιτούμαι. Η ανάληψη αυτής της θέσης δεν ήταν ποτέ εύκολη επιλογή, αλλά από τη στιγμή που την αποδέχτηκα, η μόνη μου μέριμνα ήταν να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου υπεύθυνα μέχρι το τέλος» δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής στα πλάνα που… κρύφτηκε το πρόσωπό του.

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