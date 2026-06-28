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28.06.2026 14:24

Πόλο: Η εθνική εφήβων «καθάρισε» εύκολα την Αυστραλία και πάει στα νοκ-άουτ

28.06.2026 14:24
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Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα της εθνικής υδατοσφαίρισης εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18, που διεξάγεται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.

Το συγκρότημα του Γιώργου Χατζηδάκη επιβλήθηκε 23-12 της Αυστραλίας και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση του 5ου ομίλου και την πρόκριση στα νοκ-άουτ, αφού το αυριανό (29/6, 11:00) παιχνίδι με την αδύναμη Νότια Αφρική αναμένεται να εξελιχθεί σε τυπική διαδικασία.

Με τον Δημήτρη Χατζή να σκοράρει και να οργανώνει (έξι γκολ και επτά ασίστ) και τον Ηλία Αγγελόπουλο να κυριαρχεί στα 2μ., η ελληνική ομάδα επέβαλε από την αρχή το ρυθμό της και προηγήθηκε 5-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου.

Η Αυστραλία βρήκε κάποιες λύσεις στην επίθεση και μείωσε σε 7-4, αλλά η εθνική δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο και στο τελευταίο οκτάλεπτο “άνοιξε” τη διαφορά, φτάνοντας στο τελικό 23-11.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 6-5, 6-5, 7-2

Η σύνθεση της εθνικής: Μπερδές, Λεβαντής 2, Γεωρβασάκης, Αγγελόπουλος 3, Λεωνιδάκης 1, Λαμπάτος 1, Χατζής 6, Μότσιας 2, Πατσιλινάκος 3, Μπιτσάκος, Ζουζούνης 2, Δαμίγος, Δεληγιάννης 1, Μαντζουρίδης 2.

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