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28.06.2026 09:57

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια της φάσης των «32», οι διασταυρώσεις και οι ημερομηνίες των αγώνων

28.06.2026 09:57
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Δέκα επτά ημέρες μετά την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η φάση των ομίλων έφτασε πλέον στο τέλος της.

Οι τρεις πρώτες αγωνιστικές ανήκουν στο παρελθόν και σειρά παίρνει το… κυρίως μενού: τα νοκ-άουτ και η φάση των «32». Ισάριθμες ομάδες προκρίθηκαν από τον πρώτο γύρο και θα κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του πλανήτη, με τις αναμετρήσεις να έχουν προγραμματιστεί από τις 28 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου.

Ζευγάρια όπως το Πορτογαλία – Κροατία, Ολλανδία – Μαρόκο, Βραζιλία – Ιαπωνία, Ισπανία – Αυστρία και Γαλλία – Σουηδία ξεχωρίζουν από ένα πλούσιο πρόγραμμα που κορυφώνει το ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αντίθετα στα… μαλακά έπεσε η πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή που θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο θα αναζητήσει ακόμα ένα «θαύμα» μετά την παρθενική του πρόκριση στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι 32 ομάδες των νοκ-άουτ

Μεξικό
Νότια Αφρική
Ελβετία
Καναδάς
Βοσνία Ερζεγοβίνη
Βραζιλία
Μαρόκο
ΗΠΑ
Αυστραλία
Παραγουάη
Γερμανία
Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ
Ολλανδία
Ιαπωνία
Σουηδία
Βέλγιο
Αίγυπτος
Ισπανία
Πράσινο Ακρωτήρι
Γαλλία
Νορβηγία
Σενεγάλη
Αργεντινή
Αυστρία
Αλγερία
Κολομβία
Πορτογαλία
Λ.Δ. Κονγκό
Αγγλία
Κροατία
Γκάνα

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία
23:30 Γερμανία – Παραγουάη

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 Ολλανδία – Μαρόκο
20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Γαλλία – Σουηδία
04:00 Μεξικό – Εκουαδόρ
19:00 Αγγλία – Λ.Δ Κονγκό
23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία
22:00 Ισπανία – Αυστρία

ΠΑΡΑΣΚΥΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 Πορτογαλία – Κροατία
06:00 Ελβετία – Αλγερία
21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι
04:30 Κολομβία – Γκάνα

Πηγή: gazzeta.gr

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