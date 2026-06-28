Μουντιάλ 2026: Το «άδικο» 0-0 της Κολομβίας, η πανηγυρική πρόκριση του Κονγκό, η Κροατία και το 5λεπτο της Αγγλίας

Χωρίς γκολ και νικητή (0-0) έληξε η μεγάλη μάχη της Κολομβίας με την Πορτογαλία για την 3η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, όμως το «Χ» ήταν αρκετό για να δώσει στους Κολομβιανούς την πρώτη θέση στον 11ο όμιλο και να τους «στείλει» απέναντι στην Γκάνα στη φάση των «32».

Στον αντίποδα, οι Πορτογάλοι που είχαν ως κορυφαίο παίκτη τους τον γκολκίπερ Ντιόγο Κόστα, έμειναν δεύτεροι στο γκρουπ και θα αντιμετωπίσουν στο πρώτο ματς των νοκ-άουτ την Κροατία του Λούκα Μόντριτς.

Η Κολομβία ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίωρο χάνοντας πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τους Κόρδοβα (1’, κεφαλιά λίγο άουτ) και Αρίας (18’ απόκρουση Ντιόγο Κόστα, 22’ απόκρουση πάνω στη γραμμή του Ρουμπέν Νέβες). Οι Πορτογάλοι «ξύπνησαν» μετά το 30’ και στο 39’ έχασαν μία απίθανη τριπλή ευκαιρία.

Αρχικά ο Βάργκας απέκρουσε το πλασέ του Μπρούνο Φερνάντες, στη συνέχεια οι αμυντικοί έβαλαν «στοπ» στο ανάποδο ψαλίδι του Ρονάλντο και στο φινάλε της φάσης το πολύ δυνατό σουτ του Νέβες πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Ντιόγο Κόστα απέκρουσε άλλο ένα φοβερό σουτ του Χάμες στο 45’+2’, ενώ συνέχισε τις μεγάλες επεμβάσεις του στο 60’ με το σουτ του Αρίας που έβγαλε με υπερένταση στη γωνία του.

Στο 89’ ο Ρούμπεν Ντίας έδιωξε πάνω στη γραμμή, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Λουίς Σουάρες πέρασε ελάχιστα πάνω απ’ τα δοκάρια. Η Κολομβία σκόραρε στο 90’+2’ με τον Ντάβιντσον Σάντσες όμως το τέρμα του ακυρώθηκε με επιβεβαίωση και του VAR για οριακό οφσάιντ της… μύτης του παπουτσιού του Κολομβιανού στόπερ, με το 0-0 να «σφραγίζει» εντέλει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Αλιρεζά Φαγκανί (Ιράν)

Κίτρινες: 87’ Πουέρτα

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Λουκουμί, Σαντιάγο Αρίας (87’ Μουνιός), Πουέρτα, Μασάδο, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες (76’ Κιντέρο), Γιόν Αρίας (76’ Καστάνιο), Λέρμα (60’ Ρίος), Λουίς Ντίας, Κόρδοβα (60’ Σουάρες).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγο Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (46’ Νταλότ), Μέντες (90’+3’ Νούνιες), Φερνάντες, Ρουμπέν Νέβες (46’ Ζοάο Νέβες), Βιτίνια (70’ Σαμού Κόστα), Ζοάο Φέλιξ (71’ Λεάο), Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Έκανε την ανατροπή το Κονγκό

Με «χρυσούς» σκόρερ τους Βισά (68’ πέν., 90’+1’) και Μαγιελέ (78’) η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό νίκησε το Ουζμπεκιστάν 3-1 -με ανατροπή- στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026, τερμάτισε στην 3η θέση του 11ου ομίλου και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη φάση των «32» ως μία απ’ τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων.

Στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα η ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο άνοιξε το σκορ στο 10’ με το υπέροχο γκολ του Σομουρόντοβ ο οποίος πέρασε την μπάλα με «λόμπα» πάνω απ’ τον τερματοφύλακα κι έκανε το 1-0.

Στο 18’ ακυρώθηκε γκολ του Εμπουκού για επιθετικό φάουλ στην εκκίνηση της φάσης, για να έρθει το γκολ της ισοφάρισης για τους Κονγκολέζους στο 68’ με το πέναλτι του Βισά. Το Κονγκό πίεσε ακόμη περισσότερο για το γκολ της νίκης κι εντέλει δικαιώθηκε στο φινάλε χάρις στα τέρματα του Μαγιελέ και του Βισά, που έστειλαν την ομάδα τους στους «32» του Μουντιάλ 2026, σε μία ιστορική στιγμή για τους Αφρικανούς.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: 21’ Σαντίκι, 45’+5’ Εμπουκού, 62’ Μουτουσαμί – 43’ Κουσάνοβ, 48’ Νασρουλάεβ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΟΝΓΚΟ (Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Φαν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού (83’ Καγιεμπέ), Εμπουκού (72’ Ελία), Μουτουσάμι (72’ Μουκάου), Σαντίκι, Σιπενγκά (72’ Μπονγκοντά), Μπακαμπού (51’ Μαγιελέ), Βισά.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Φάμπιο Καναβάρο): Νεμάτοβ, Κουσάνοβ, Αλιγιόνοβ, Ασουρμάτοβ, Νασρουλάεβ, Ουρόζοβ, Μοζγκοβόι (82’ Ισκαντέροβ), Σουκούροβ (59’ Καμρομπέκοβ), Καμντάμοβ (59’ Γκάνιεβ), Φαγζουλάεβ (73’ Ουρούνοβ), Σομουρόντοβ.

Μουντιάλ: Στο «παρά πέντε» πήρε τη 2η θέση η Κροατία

Συνεπής πάντα στα μεγάλα ραντεβού, η Κροατία «καθάρισε» την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026 και μάλιστα εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του 12ου ομίλου με τη νίκη της 2-1 επί της Γκάνας στη Φιλαδέλφεια. Έτσι, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς θα αντιμετωπίσει στα νοκ άουτ την Πορτογαλία ή την Κολομβία, ενώ η Γκάνα προκρίθηκε ως τρίτη και περιμένει τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αγώνων για να μάθει τον αντίπαλό της.

Οι Κροάτες προειδοποίησαν στο 17΄ με σουτ του Βλάσιτς από τα 20 μέτρα που βρήκε το δοκάρι του Ασάρε. Λίγο αργότερα, στο 31΄, σχεδόν απο το ίδιο σημείο ο Σούτσιτς σημάδεψε τη γωνία και άνοιξε το σκορ. Η ομάδα του Ντάλιτς διαχειρίζονταν εύκολα το ματς, όμως οι Αφρικανοί σταδιακά ανέβασαν ρυθμό και οι αλλαγές του Κεϊρόζ βοήθησαν στην αλλαγή σκηνικού. Κάπως έτσι βρήκαν την ευκαιρία τους και ισοφάρισαν στο 73΄ μετά από εκτέλεση φάουλ του Σεμένιο και προβολή του Λούκασεν ο οποίος αγωνίζεται στην Πάφο.

Όμως η απάντηση της Κροατίας ήταν άμεση. Στο 83΄ ο Μόντριτς εκτέλεσε κόρνερ και ο Βλάσιτς με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1 εξασφαλίζοντας για την ομάδα του τη δεύτερη θέση.

Διαιτητής: Ντρου Φίσερ (Καναδάς)

Κίτρινες: Πέρισιτς – Όπονγκ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Πόνγκρατσιτς, Σούταλο, Κόβατσιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς (88΄ Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (88΄ Πάσαλιτς), Σούτσιτς, Μπουντιμίρ (66΄ Ματάνοβιτς), Πέρισιτς

ΓΚΑΝΑ (Κάρλος Κειρόζ): Ασάρε, Αντζετέι (46΄ Όπονγκ), Μενσά, Λούκασεν, Σενάγια, Πάρτι, Σίμπο (85΄ Γιρένκγι), Σεμένιο, Ογούσου (46΄ Φατάου), Αγιού (71΄ Ασάντε), Σουλεμάνα (71΄ Νουάμα)

Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για την Αγγλία

Μία ώρα χρειάστηκε η Αγγλία για να κάμψει την αντίσταση του Παναμά και, επικρατώντας 2-0 στο Νιου Τζέρσεϊ, να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του 12ου ομίλου. Έτσι, τα «Τρία Λιοντάρια» προετοιμάζονται για την αναμέτρηση της φάσης των «32» την προσεχή Τετάρτη εναντίον κάποιας εκ των καλύτερων τρίτων.

Πολύ κακοί οι Άγγλοι στο πρώτο ημίχρονο, είδαν τον Παναμά να χάνει τη μοναδική σημαντική ευκαιρία ότι ο Πίκφορντ απομάκρυνε το διαγώνιο σουτ του Χοσέ Ροντρίγκεζ. Στο δεύτερο 45λεπτο και μέσα σε ένα πεντάλεπτο, η προσωπικότητα του Τζουντ Μπέλιγχαμ έλυσε το «γόρδιο δεσμό». Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 62΄ με εξαιρετική άμεση εκτέλεση μετά από κόρνερ του Σάκα και που πέντε λεπτά αργότερα «σέρβιρε» στον Κέιν ο οποίος με κεφαλιά έγραψε το 2-0.

Διαιτητής: Αμπντουλραχμάν Αλ Γιασίμ (Κατάρ)

Κίτρινες: Φαγιάρδο, Αντράντε – Κουάνσα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΜΑΣ (Τόμας Κρίστιανσεν): Μοσκέρα, Κόρντομπα, Εσκομπάρ, Χάρβεϊ (88΄ Κοντέρο), Αντράντε, Μουρίγιο, Γκουτιέρες (88΄ Ντέιβις), Μαρτίνες, Χ. Λ. Ροντρίγκες (71΄ Λοντόνο), Μπαρκένας (71΄ Ισμαέλ Ντίας), Τ. Ροντρίγκες

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνα, Ο’ Ράιλι, Γκέι, Κουάνσα (63΄ Σπενς), Άντερσον (84΄ Χέντερσον), Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Σάκα (63΄ Μαντουέκε), Ράσφορντ, Κέιν (84΄ Γουότκινς)

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