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28.06.2026 09:35

Μουντιάλ 2026: Έκανε το «3 στα 3» η Αργεντινή – Επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας (Video)

28.06.2026 09:35
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Με νίκη ολοκλήρωσε η Αργεντινή τις υποχρεώσεις της στον 10ο όμιλο του Μουντιάλ, επικρατώντας της Ιορδανίας στο Ντάλας με 3-1, στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής. Η αναμέτρηση ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς η «αλμπισελέστε» είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση για τους «32», ενώ η Ιορδανία είχε αποκλειστεί.

Παρ’ όλα αυτά, οι πρωταθλητές κόσμου πήραν ακόμη τρεις βαθμούς, πανηγύρισαν το «3 στα 3» στο γκρουπ και στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο «νοκ άουτ» ματς με το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μαϊάμι (4/7, 01:00).

Η Αργεντινή «άνοιξε το σκορ» στο 19΄ με εκτέλεση φάουλ του Τζιοβάνι Λο Σέλσο, ενώ ο Λαουτάρο Μαρτίνες με πέναλτι στο 31΄ διπλασίασε τα τέρματα της «αλμπισελέστε».

Η Ιορδανία μείωσε με τον Μουσά Αλταμαρί στο 55΄, ενώ ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πέρασε στο ματς με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, διαμόρφωσε με εκτέλεση φάουλ το τελικό σκορ και έφτασε τα 19 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο το ρεκόρ που ο ίδιος πέτυχε στην τρέχουσα διοργάνωση.

Διαιτητής: Ίστβαν Κόβατς (Ρουμανία)
Κίτρινες: Αμπουτάχα, Αλαράμπ, Αμπουζραΐκ
Κόκκινη:

Οι συνθέσεις:

ΙΟΡΔΑΝΙΑ (Τζαμάλ Σελάμι): Αμπουλαϊλά, Νασίμπ, Αμπουνταχάμπ (90΄ Ομπαΐντ), Αλαράμπ, Χαντάντ, Αλραουαμπντέχ, Αμπουταχά, Αλρασντάν (76΄ Τζαμούς), Αλί Ολουάν (90΄ Αμπουζραΐκ), Φακουρί (46΄ Αλμαρντί), Αλί Αζαϊζέχ (46΄ Αλταμαρί).

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Σένεσι, Ταλιαφίκο, Οταμέντι, Παρέδες, Λο Σέλσο (60΄ Αλμάντα), Παλάσιος, Άλβαρες (82΄ Λόπες), Σιμεόνε (71΄ Μπάρκο), Πας (60΄ Μακ Άλιστερ), Λαουτάρο Μαρτίνες (60΄ Μέσι).

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