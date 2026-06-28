Μουντιάλ 2026: Ασταμάτητος ο Μέσι – Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 7 διαδοχικούς αγώνες (Video)

Παρότι πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 60ό λεπτό της αναμέτρησης με την Ιορδανία, ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε και πάλι να κλέψει την παράσταση.

Ο αρχηγός της Αργεντινής «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του με 3-1, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ με μία εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 80ό λεπτό, αφού πρώτα είχε κερδίσει ο ίδιος την παράβαση.

Με αυτό το γκολ, ο «Pulga» έφτασε τα έξι τέρματα στη φετινή διοργάνωση και τα 19 συνολικά στην ιστορία του Μουντιάλ, ωστόσο το σημαντικότερο επίτευγμά του ήταν ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ.

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε επτά διαδοχικούς αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη ξεχωριστή θέση του στην ιστορία του αθλήματος.

Το εντυπωσιακό σερί ξεκίνησε στη φάση των «16» του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, όταν βρήκε δίχτυα απέναντι στην Αυστραλία. Ακολούθησαν τα γκολ στα προημιτελικά με την Ολλανδία, στον ημιτελικό με την Κροατία και τα δύο τέρματα στον συγκλονιστικό τελικό απέναντι στη Γαλλία, όπου η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι. Στη φετινή διοργάνωση, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» συνέχισε από εκεί που σταμάτησε, σκοράροντας και στα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων.

Η Αργεντινή ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με το απόλυτο 3/3 και μπαίνει με φόρα στα νοκ άουτ, έχοντας τον Μέσι σε εξαιρετική κατάσταση και έτοιμο να διευρύνει ακόμη περισσότερο το ιστορικό του ρεκόρ.

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