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28.06.2026 17:44

Νέο «διαζύγιο» Τσιτσιπά από τον πατέρα του παραμονές του Wimbledon

28.06.2026 17:44
tsitsipas new

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να σταματήσει την συνεργασία του με τον πατέρα του, Απόστολο.

Σε δηλώσεις του στο SDNA είπε πως ο πατέρας του δεν είναι πλέον προπονητής του μία ημέρα πριν αρχίσουν οι υποχρεώσεις του στο Wimbledon

«Πιστεύω ότι ο πατέρας μου χρειάζεται άλλα πράγματα, όπως και εγώ χρειάζομαι διαφορετικά πράγματα. Το ένιωθα και στην καθημερινή ενέργεια της συνεργασίας μας. Νιώθω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον ψάχνω για κάτι τελείως διαφορετικό. Αισθανόμουν το τελευταίο διάστημα ότι μου φέρνει μια άνεση ο πατέρας μου δίπλα μου, αλλά δεν είναι και η λύση για μένα ώστε να κάνω τα επόμενα βήματα και να κάνω κάτι διαφορετικό στην καριέρα μου. Φυσικά και τον αγαπώ πάρα πολύ και θέλω τα καλύτερα για αυτόν, όμως αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τον εαυτό μου και το τι είναι καλύτερο για μένα» είπε ο Τσιτσιπάς που και στην δεύτερη συνεργασία με τον πατέρα του, δεν έλειψαν οι εντάσεις.

«Είναι πολύ ευαίσθητο όλο αυτό. Είναι δύσκολο γιατί έχουμε περάσει πολλά χρόνια μαζί στο tour, αλλά μιλώντας για αυτό τώρα πιστεύω ότι δεν θα ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον. Πλέον θέλω να αρχίσω να παίρνω δικές μου αποφάσεις και να αποφασίζω για τον εαυτό μου. Πιστεύω ο πατέρας μου έχει πολλά να προσφέρει στα άλλα μου τα αδέρφια και σε παιδιά το οποία είναι ανερχόμενα, μικρές ηλικίες, εκεί πρέπει να επικεντρωθεί. Εγώ έχω στο νου μου άλλα πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο που συνεργαζόμαστε το τελευταίο καιρό.

Για κανένα γονιό δεν θα ήταν εύκολο να το αποδεχτεί, αλλά κυρίως γι’ αυτόν. Για κανένα γονιό δεν θα ήταν εύκολο να έχει δουλέψει με τον γιο του τόσα πολλά χρόνια και ξαφνικά να μπαίνει ένα στοπ. Θα του πάρει κάποιο καιρό να το αποδεχτεί, όπως και πριν όταν χωρίσαμε. Τότε, όμως, είχα αφήσει ένα μικρό παραθυράκι ανοιχτό. Πιστεύω πλέον έχει να προσφέρει πολλά σε άλλους, όμως σε μένα νομίζω ότι έχει προσφέρει τα πάντα που θα μπορούσε να έχει προσφέρει. Δεν νομίζω να υπάρχει παραπάνω αυτή τη στιγμή. Τα έχουμε αναλύσει όλα, έχουμε πει τα πάντα. Ψάχνω γνώσεις και μια άλλη οπτική τενιστική και θέλω ένα άλλο μάτι το οποίο να μπορεί να με κατευθύνει και να με βοηθάει σε ορισμένες αποφάσεις στην καριέρα μου» πρόσθεσε για την απόφασή του.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 17:51
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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