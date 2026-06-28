Τρίτος με 5,83μ. ο Καραλής στο Παρίσι

Στην τρίτη θέση του Diamond League στο Παρίσι κατετάγη ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο πρωταθλητής του επί κοντώ ξεπέρασε εύκολα τα 5,83μ., όμως στη συνέχεια έκανε ένα άκυρο άλμα στα 5,93μ. και άλλα δύο στα 6,03μ., για να μείνει πίσω από τον Ντουπλάντις, αλλά και τον Γάλλο Μπαπτίστ Τιερί που έκανε την έκπληξη με άλμα στα 5,93μ.

Χαμηλά έμεινε η Τζένγκο

Αντίθετα, η Ελίνα Τζένγκο δεν τα πήγε καλά στον ακοντισμό. Με δύο άκυρες και μία βολή στο 54.35 έμεινε 11η και δεν μπόρεσε να συνεχίσει για τις επόμενες τρεις βολές.

Συγκεκριμένα είχε άκυρη βολή στην 1η και την 3η προσπάθεια, ενώ στην δεύτερη έριξε 54.35 μένοντας όπως αναφέραμε στην 11η θέση.

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