Δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες έτοιμοι για τα γαλάζια της ΝΔ – Ποια ονόματα ακούγονται και η παραίτηση εντός 30 ημερών

Με τον πρωθυπουργό να επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, η Πειραιώς έχει ήδη περάσει σε εκλογικούς ρυθμούς. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Κυρανάκης πραγματοποιεί αλλεπάλληλες επαφές με υποψηφίους σε όλη τη χώρα και εντός του Ιουλίου αναμένονται ανακοινώσεις για περίπου πενήντα ονόματα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Η ουσιαστική τομή σε σχέση με το 2023 βρίσκεται αλλού. Αυτή τη φορά η ηγεσία του κόμματος αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας δημάρχους και αντιπεριφερειάρχες με ισχυρό τοπικό αποτύπωμα, κάτι που στις προηγούμενες εκλογές είχε αποκλειστεί.

Η απόφαση δεν πέρασε χωρίς τριβές. Βουλευτές της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας διαμαρτυρήθηκαν για άνισο ανταγωνισμό, καθώς οι αυτοδιοικητικοί θα έδιναν τη μάχη του σταυρού από την ασφάλεια του θώκου τους, με τους μηχανισμούς και την ορατότητα που αυτός προσφέρει. Η γκρίνια έφτασε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου και η λύση που προκρίθηκε ήταν συμβιβαστική. Όσοι δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια θα πρέπει να παραιτηθούν από τις θέσεις τους εντός τριάντα ημερών από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς τους, ώστε κανείς να μην μπορεί να μιλά για ανισότητα όπλων στο εσωκομματικό παιχνίδι. Στους δημάρχους, το όνομα που φέρεται να έχει κλειδώσει είναι του δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου για το ψηφοδέλτιο της Αιτωλοακαρνανίας, μιας περιφέρειας όπου ακούγονται επίσης οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομμάτης και Νίκος Κατσακιώρης, αμφότεροι με ισχυρές σταυροδοσίες στις περιφερειακές εκλογές του 2023. Κλειδωμένη θεωρείται και η υποψηφιότητα της πρώην δημάρχου Κέρκυρας Μερόπης Υδραίου. Στα Ιωάννινα κυκλοφορεί έντονα το σενάριο της δημάρχου Μετσόβου Μαρίας Χριστίνας Αβέρωφ, στη Θεσπρωτία φέρεται πιθανός ο δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης, ενώ στην Εύβοια έχει καταγραφεί ενδιαφέρον από τη δήμαρχο Χαλκίδας Έλενα Βάκα. Στη Βοιωτία συζητείται ο δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας και στην Ευρυτανία είχε ακουστεί ο πρώην δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης, αν και εκεί το προβάδισμα φαίνεται να έχει πλέον ο ογκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας. Στην Άρτα βρίσκονται στο τραπέζι ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης και ο νυν δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος, στις Σέρρες ο πρώην δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης, στη Μεσσηνία ο πρώην δήμαρχος Πύλου Δημήτρης Καφαντάρης και ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Τάσος Σκοπετέας. Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα για τον δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου, με τα σενάρια υποψηφιότητάς του στον Νότιο Τομέα να επανέρχονται κατά διαστήματα χωρίς οριστική απάντηση.

Στο πεδίο των αντιπεριφερειαρχών, το πιο ηχηρό όνομα είναι της ολυμπιονίκη Βούλας Πατουλίδου. Η πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, υποψήφια και στις ευρωεκλογές του 2024, φέρεται να έχει κλειδώσει για τη Β΄ Θεσσαλονίκης, αν και σε προγενέστερη φάση το όνομά της έπαιζε και για την Α΄. Στην ίδια περιφέρεια είχε συζητηθεί ο εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος όμως δείχνει να προτιμά τη διεκδίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 2028, όπως και ο αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Σωκράτης Δωρής. Στην Ήπειρο ακούγονται η αντιπεριφερειάρχης Αγνή Νάκου για τα Ιωάννινα και ο Βασίλης Ψαθάς για την Άρτα. Στη Δυτική Ελλάδα ενδιαφέρον για την Αχαΐα εμφανίζουν οι Χαράλαμπος Μπονάνος, Φωκίων Ζαΐμης και Άννα Μαστοράκου, και για την Ηλεία ο Νίκος Κοροβέσης. Στην Πελοπόννησο συζητούνται ο Βασίλης Σιδέρης για την Αργολίδα και ο Αναστάσιος Γκιόλης για την Κορινθία, στη Στερεά η Φανή Παπαθωμά για τη Βοιωτία και ο Γιώργος Κελαϊδίτης για την Εύβοια. Στη Μακεδονία τα σενάρια περιλαμβάνουν τον Λύσανδρο Μεταξά για την Κοζάνη, τον Δημήτρη Σαββόπουλο για την Καστοριά, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για τις Σέρρες και τη Σοφία Μαυρίδου για την Πιερία, όπου ωστόσο νεότερες πληροφορίες φέρουν να κλειδώνει η νεαρή περιφερειακή σύμβουλος Άννα Τζήκα. Στη Θεσσαλία, τέλος, σταθερά στα τεφτέρια της Πειραιώς παραμένει ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, ο οποίος πάντως δηλώνει ότι η προτεραιότητά του βρίσκεται στην αυτοδιοίκηση.

Η λογική πίσω από το άνοιγμα είναι προφανής. Με τις δημοσκοπήσεις να κρατούν τη ΝΔ κάτω από τα ποσοστά του 2023, τις διαρροές προς τα δεξιά της να επιμένουν και ορισμένες περιφέρειες να επιβαρύνονται από τις εκκρεμότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ ή από αποχωρήσεις νυν βουλευτών, η τοπική δυναμική των αυτοδιοικητικών προσφέρει έτοιμο εκλογικό κεφάλαιο. Οι ανακοινώσεις του Ιουλίου θα δείξουν ποια από τα ονόματα αυτά θα περάσουν από τη φημολογία στο γαλάζιο χαρτί, και ποιοι βουλευτές θα βρεθούν να μοιράζονται την περιφέρειά τους με έναν αντίπαλο που μέχρι χθες υπέγραφε ως αντιπεριφερειάρχης ή ως δήμαρχος.

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