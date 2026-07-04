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04.07.2026 12:17

Ουκρανία: Διαψεύδει την κατάληψη της Κοστιαντινίφκα, η Ρωσία δείχνει βίντεο από την περιοχή – Επίθεση με drones στην Αγία Πετρούπολη

04.07.2026 12:17
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Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διέψευσε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν την Κοστιαντινίφκα, στην ανατολική Ουκρανία, μια στρατηγικής σημασίας πόλη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

«Το διαψεύδουμε. Πρόκειται για περισσότερους ψευδείς ισχυρισμούς», δήλωσε αξιωματούχος του ουκρανικού γενικού επιτελείου.

Η Κοστιαντινίφκα αποτελεί οχυρωμένη θέση των ουκρανικών δυνάμεων και βρίσκεται πάνω στον δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Από την πλευρά της, η Μόσχα υποστήριξε ότι η πόλη έχει τεθεί πλήρως υπό ρωσικό έλεγχο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «η Κοστιαντινίφκα καταλήφθηκε πλήρως», προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για την εξέλιξη από στρατιωτικούς αξιωματούχους. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν την πόλη, την οποία η Μόσχα θεωρεί κρίσιμο στόχο στην προέλασή της στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Επίθεση με drones στην Αγία Πετρούπολη και την περιφέρεια Λένινγκραντ

Στο μεταξύ, οι αρχές της Αγίας Πετρούπολης και της περιφέρειας Λένινγκραντ ανακοίνωσαν ότι η περιοχή έγινε στόχος μεγάλης ουκρανικής επίθεσης με drones στη διάρκεια της νύχτας.

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντερ Μπεγκλόφ, ανέφερε ότι η πόλη των περίπου έξι εκατομμυρίων κατοίκων δέχθηκε «μεγάλης κλίμακας» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους στόχους. Το τοπικό μέσο Bumaga μετέδωσε ότι ξέσπασε φωτιά στον τερματικό σταθμό πετρελαίου της πόλης.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε ότι drones έπληξαν το λιμάνι Βισότσκ, στον Κόλπο της Φινλανδίας, περίπου 170 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αγίας Πετρούπολης. Το λιμάνι εξυπηρετεί εξαγωγές πετρελαίου, σιτηρών, άνθρακα και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, 72 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Λένινγκραντ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, επιδιώκοντας να περιορίσει τους πόρους που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. Ανάμεσα στους στόχους προηγούμενων επιθέσεων ήταν και εγκαταστάσεις στο Βισότσκ, όπου τον Απρίλιο είχε αναφερθεί πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό πετρελαιοειδών.

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