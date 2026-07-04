Ουκρανία: Το Κίεβο αλλάζει τους όρους του πολέμου με πλήγματα βαθιά στη Ρωσία – Η Μόσχα προελαύνει στο Ντονμπάς

Η Ουκρανία φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη επιχειρησιακή δυνατότητα στον πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς μπορεί πλέον να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, από ενεργειακές εγκαταστάσεις και εργοστάσια όπλων έως στρατιωτικές βάσεις.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα συνεχίζει τα σφοδρά χτυπήματα σε ουκρανικές πόλεις και ανακοίνωσε την κατάληψη της Κοστιαντινίφκα, μιας κρίσιμης οχυρωμένης θέσης στο Ντονμπάς.

Η Ουκρανία μεταφέρει τον πόλεμο στο ρωσικό έδαφος

Το «πάνω χέρι» στον πόλεμο με τη Ρωσία φαίνεται να διεκδικεί η Ουκρανία, η οποία δείχνει ότι μπορεί πλέον να πλήξει σχεδόν οποιονδήποτε στόχο επιλέξει στο εσωτερικό της Ρωσίας, αξιοποιώντας εξελιγμένα drones και πυραύλους μεγάλης εμβέλειας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Axios, όλο και λιγότερες περιοχές στη Ρωσία θεωρούνται πλέον ασφαλείς, καθώς στο στόχαστρο του Κιέβου μπαίνουν ενεργειακές υποδομές, εργοστάσια παραγωγής όπλων και στρατιωτικές βάσεις.

Η Μόσχα βρίσκεται αντιμέτωπη ακόμη και με ελλείψεις καυσίμων, εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων σε διυλιστήρια. Τουλάχιστον ένα από αυτά τα πλήγματα προκάλεσε σκηνές πανικού, με κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας να αναζητούν καταφύγιο μετά από εκρήξεις, ενώ αναφέρθηκε και το φαινόμενο της «μαύρης βροχής».

Ζελένσκι: Η Ρωσία μεταφέρει την αντιαεροπορική άμυνα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να μετακινήσει το μεγαλύτερο μέρος της αντιαεροπορικής της άμυνας για την προστασία κρίσιμων περιοχών, όπως το κέντρο της Μόσχας και μία προεδρική κατοικία, αφήνοντας άλλους στόχους περισσότερο εκτεθειμένους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε πολύ πρόσφατα ότι υπάρχουν «προβλήματα» και «ορισμένες ελλείψεις» που σχετίζονται με τα πλήγματα, επιχειρώντας πάντως να υποβαθμίσει τη σημασία τους.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά του Κιέβου στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι. Την ίδια στιγμή, τα ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν να επιχειρούν προέλαση στη γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ, παρά τις μεγάλες απώλειες.

Οι «κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας» του Κιέβου

Ο Ζελένσκι έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις λεγόμενες «κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας», έναν ειρωνικό χαρακτηρισμό για τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα.

Τα μέσα και οι τακτικές της Ουκρανίας έχουν εξελιχθεί σημαντικά στη διάρκεια του πολέμου. Βίντεο που κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πυραύλους Flamingo, κατασκευασμένους από τη Fire Point, να πλήττουν στόχους, μεταξύ των οποίων και το εργοστάσιο Titan-Barrikady, όπου παράγονται ρωσικά συστήματα πυροβολικού.

Το περασμένο καλοκαίρι, εικόνες από την εντυπωσιακή επιχείρηση «Spiderweb» έδειξαν μικρά drones, τα οποία είχαν περάσει κρυφά τα σύνορα και είχαν εξοπλιστεί με εκρηκτικά, να κατευθύνονται εναντίον σταθμευμένων και απροστάτευτων πολεμικών αεροσκαφών.

Από τα δυτικά όπλα στα εγχώρια drones

Η σημερινή εικόνα συνιστά μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την αρχική φάση του πολέμου. Η Ουκρανία βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό σε drones εγχώριας παραγωγής και σε τροποποιημένους πυραύλους, εξαπολύοντας επιθέσεις ακόμη και σε περιοχές όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, που βρίσκονται μακριά από τα σύνορα.

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), το Κίεβο έχει «μεταφέρει με θεαματικό τρόπο τον πόλεμο στο ρωσικό έδαφος το 2026, οργανώνοντας μια σειρά από πλήγματα μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας με στόχο τη διατάραξη και την καταστροφή της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας και των προμηθειών».

Όπως σημειώνει η ίδια έκθεση, πρόκειται για «κλασική αεροπορική απομόνωση, μόνο που γίνεται με drones και πυραύλους -όχι με αεροσκάφη».

Η εξέλιξη αυτή, πάντως, χρειάστηκε χρόνο. Ένας από τους λόγους ήταν οι περιορισμοί που είχαν θέσει οι δυτικές χώρες σχετικά με το ποια όπλα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία, πού και με ποιον τρόπο. Παράλληλα, δεν είναι όλες οι ουκρανικές επιθέσεις επιτυχημένες, καθώς τα ρωσικά συστήματα αναχαίτισης και ηλεκτρονικού πολέμου εξακολουθούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε αρκετές περιπτώσεις.

Το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι η επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών που, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, έχει ξεκινήσει η Ουκρανία, με στόχο να αναγκάσει τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Προς το παρόν, ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ουσιαστικής διπλωματικής κινητικότητας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη της Κοστιαντινίφκα

Στο μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε απόψε ότι κατέλαβε την πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία, μια οχυρωμένη θέση του ουκρανικού στρατού, πάνω στον δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Η Κοστιαντινίφκα καταλήφθηκε πλήρως. Η πόλη βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχό μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και εκείνοι του AFP, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησε για το θέμα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η μάχη για την πόλη, που αριθμούσε 78.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 2025, όταν Ρώσοι στρατιώτες άρχισαν να διεισδύουν στον αστικό ιστό. Επί μήνες, η Μόσχα είχε επικεντρώσει εκεί τις προσπάθειές της, σε ένα μέτωπο μήκους άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Η Κοστιαντινίφκα βρίσκεται πάνω στον δρόμο που οδηγεί στις μεγάλες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, η κατάληψη των οποίων αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Κρεμλίνου στο Ντονμπάς.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο Πούτιν μετέβη σε κέντρο διοίκησης του ρωσικού στρατού, όπου άκουσε την αναφορά του γενικού επιτελείου και ευχαρίστησε τους Ρώσους στρατιώτες.

Βομβαρδισμός στο Σούμι με νεκρούς και τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από μαζικό ρωσικό βομβαρδισμό στο κέντρο της πόλης Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιοχής, Όλεχ Χριχόροφ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και παιδιά.

«Στο επίκεντρο του πλήγματος ήταν μια πολυώροφη πολυκατοικία, ένα κατάστημα και ένας δρόμος», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Χριχόροφ.

«Υπήρχε πολύς κόσμος. Παιδιά», πρόσθεσε.

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