search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 20:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.07.2026 19:23

Αγριεύει η κόντρα Ισραήλ – Τουρκίας με φόντο την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Τελ Αβίβ

03.07.2026 19:23
saar fidan

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν για δηλώσεις του που κάνουν λόγο για απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού, καθώς και για υποκίνηση σε γενοκτονία, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο Σάαρ ανήρτησε ένα βίντεο στο X αργά χθες με αγγλική μετάφραση μιας συνέντευξης που έδωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στο CNN Türk, στην οποία ο Φιντάν δήλωσε ότι η πολιτική και η νοοτροπία του Ισραήλ έχουν «γίνει ένα βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει».

Σύμφωνα με τη μετάφραση, ο Φιντάν περιέγραψε επίσης το Ισραήλ ως ένα από τα «κοινά προβλήματα της ανθρωπότητας» και ζήτησε να ασκηθεί διεθνής πίεση κατά του Ισραήλ.

Στην ανάρτησή του ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές «εμετικές» και είπε ότι «συνιστούν σαφή υποκίνηση σε γενοκτονία».

«Η απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού και η απεικόνισή του ως “δυσβάστακτου βάρους” είναι η κλασική γλώσσα των μεγαλύτερων τυράννων της Ιστορίας», έγραψε ο Σάαρ.

Κάλεσε τον «πεφωτισμένο κόσμο» και τους συμμάχους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ να «καταδικάσουν απερίφραστα αυτή την ρητή έκκληση για την καταστροφή του Ισραήλ».

Οι δηλώσεις Φιντάν προκλήθηκαν από την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, έναν χαρακτηρισμό που ιστορικά αρνείται η Τουρκία.

Η τουρκική κυβέρνηση χαρακτήρισε την αναγνώριση αυτή από το Ισραήλ ως πολιτική πράξη αντιποίνων και τακτική αντιπερισπασμού.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ επιχειρεί να «καλύψει τα δικά του εγκλήματα» και να σπιλώσει την Τουρκία με συκοφαντίες, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Πώς μια σειρά λαθών των μυστικών υπηρεσιών «επέτρεψε» την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Η Λαγκάρντ εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ για να παίξει ρόλο στις γαλλικές εκλογές

Ο Τούρκος που σκότωσε έξι ανθρώπους στο Στάντε είχε δραπετεύσει από φυλακή – Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump netanyahu 1
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν να συναντηθούν «σύντομα»

jodie-foster_0307_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Jodie Foster: «Όταν βλέπω το “F1”, σκέφτομαι ότι μοιάζει σαν να δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη» (video)

Taylor Swift-Travis Kelce-new
LIFESTYLE

Πριν από την Τέιλορ και τον Τράβις, ήταν ο Ουίλιαμ με την Κέιτ και ο Τζορτζ με την Αμάλ – Οι λαμπεροί γάμοι που τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας

fwtia_spathovouni_2
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Είχε βγει 112 για ετοιμότητα

pierrakakis 7654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Χρειαζόμαστε αλλαγή νοοτροπίας και συνολική στρατηγική για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

kyranakis- dendias – samaras – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο στόχος με το unfair «χτύπημα» Κυρανάκη σε Τσίπρα, η διαφοροποίηση Δένδια, οι μάχες στο Νότιο Τομέα για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, οι κινήσεις Σαμαρά, το μπρος πίσω της Καρυστιανού

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας στους συνεργάτες του στο Πρωινό: «Βλέπω ότι δεν είστε χαρούμενοι - Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε» (Video)

THANOS_NTOKOS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Θάνος Ντόκος - Την παραίτησή του ζητά η αντιπολίτευση, «υβριδική επίθεση» λέει η κυβέρνηση (Video)

melas_reppa_OPEKEPE_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα, κακούργημα η κατηγορία υπεξαγωγής εγγράφου, φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών - Για «γαλάζιο σκάνδαλο» με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης μιλά η αντιπολίτευση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 20:11
trump netanyahu 1
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν να συναντηθούν «σύντομα»

jodie-foster_0307_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Jodie Foster: «Όταν βλέπω το “F1”, σκέφτομαι ότι μοιάζει σαν να δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη» (video)

Taylor Swift-Travis Kelce-new
LIFESTYLE

Πριν από την Τέιλορ και τον Τράβις, ήταν ο Ουίλιαμ με την Κέιτ και ο Τζορτζ με την Αμάλ – Οι λαμπεροί γάμοι που τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας

1 / 3