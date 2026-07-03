NYT: Το Ισραήλ ήθελε να δολοφονήσει τους Ιρανούς διαπραγματευτές στην επιστροφή τους στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών

Σε μια απίστευτη αποκάλυψη προχωρούν με δημοσίευμά τους οι New York Times, για το πώς η πολεμική μηχανή του Ισραήλ επιδιώκει να σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, για μια οριστική συμφωνία ειρήνης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι το Ισραήλ μπορεί να σχεδίαζε να δολοφονήσει τους κορυφαίους διαπραγματευτές του Ιράν, ενώ η Ουάσινγκτον βρισκόταν σε λεπτές συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την άνοιξη για την επίτευξη μιας ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η δολοφονία ανώτερων Ιρανών ηγετών ήταν μέρος της στρατηγικής του Ισραήλ από την αρχή του πολέμου. Ωστόσο, οι αμερικανικές ανησυχίες σχετικά με τη στοχοποίηση δύο συγκεκριμένων Ιρανών αξιωματούχων – του Αμπας Αραγτσί, υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, και του Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προέδρου του Κοινοβουλίου – κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια των λεπτών διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός που ξεκίνησαν τον Απρίλιο.

Φοβούμενες ότι μια ισραηλινή απόπειρα δολοφονίας θα καταδίκαζε τις διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ορισμένους από τους αξιωματούχους, έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν από άλλες χώρες της περιοχής να προειδοποιήσουν το Ιράν για την πιθανότητα το Ισραήλ να στοχεύσει τους δύο αξιωματούχους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι κατά τη διάρκεια της έντονης φάσης του πολέμου, οι Αραγτσί και Γκαλιμπάφ, ως ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, θα μπορούσαν να ήταν νόμιμοι στόχοι για το Ισραήλ, το οποίο είχε την πρόθεση να ανατρέψει την σκληροπυρηνική κυβέρνηση του Ιράν. Αλλά μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων τον Απρίλιο, Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια δολοφονίας των Ιρανών ηγετών θα τερματίσει τις συνομιλίες και θα αναζωπυρώσει τις μάχες.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με μια ισραηλινή επιδρομή που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους, βασιζόμενη εν μέρει στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ενώ οι αμερικανικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν στις ναυτικές και πυραυλικές δυνάμεις του Ιράν, το Ισραήλ έδωσε προτεραιότητα στη στόχευση της ηγεσίας στην αρχική φάση του πολέμου, με σκοπό να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Αυτό περιελάμβανε τη δολοφονία ενδεχομένως πιο πραγματιστών ηγετών με τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ ήλπιζε να διαπραγματευτεί, όπως ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, και ο Καμάλ Χαραζί, πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και οι δύο άνδρες συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Οι υποψίες της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με το πιθανό ισραηλινό σχέδιο δολοφονίας των δύο κορυφαίων διαπραγματευτών δείχνουν πώς οι πολεμικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι οποίοι ήταν κοντά στην αρχή του πολέμου, γρήγορα αποκλίνουν ριζικά. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν μια ειρηνευτική συμφωνία, το Ισραήλ ήταν σκεπτικό από την αρχική παύση των εχθροπραξιών τον Απρίλιο.

Η αρχική κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων τον Απρίλιο αντιμετωπίστηκε με απρόθυμη επίσημη ισραηλινή υποστήριξη και ευρεία δημόσια ανησυχία στο Ισραήλ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίζουν τον πόλεμο πολύ νωρίς. Αντί να εκδιωχθεί από την εξουσία, η θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν είχε γίνει ακόμη πιο σκληροπυρηνική και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν είχε απλώς εδραιώσει τον έλεγχό του στη χώρα.

Οι Αραγτσί και Γκαλιμπάφ ήταν οι βασικοί αξιωματούχοι που διαπραγματεύτηκαν με διάφορες χώρες στην περιοχή για να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια μια πιο διαρκή ειρήνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Ιούνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε μια συμφωνία-πλαίσιο που επεδίωκε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και να θέσει το περίγραμμα για τις επόμενες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Αξιωματούχοι και σχολιαστές στο Ισραήλ θεώρησαν την αρχική συμφωνία ως καταστροφή, επειδή δεν πέτυχε τους πολεμικούς στόχους της χώρας τους να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος, να καταστρέψει τις δυνάμεις πληρεξουσίων του Ιράν και να βλάψει σοβαρά το πυραυλικό του πρόγραμμα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν επίσης ότι η συμφωνία θα έδινε δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν, επιτρέποντάς του να ανοικοδομηθεί γρήγορα μετά τον πόλεμο και χωρίς να περιορίσει ουσιαστικά τις πυρηνικές του φιλοδοξίες.

Ερωτηθείς για τα ισραηλινά σχέδια και την προειδοποίηση προς το Ιράν, ένας Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών συνεχίζονται και ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος, και ο Τζάρεντ Κούσνερ γαμπρός του προέδρου, είχαν παραγωγικές συναντήσεις στο Κατάρ. Ο Πρόεδρος Τραμπ, είπε ο αξιωματούχος, θέλει η ειρηνευτική διαδικασία «να ολοκληρωθεί».

Η Wall Street Journal ανέφερε τον Μάρτιο ότι το Ισραήλ είχε τους Αραγτσί και Γκαλιμπάφ σε λίστα στόχων, αλλά τους αφαίρεσε προσωρινά καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούσαν την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένας αξιωματούχος της Μέσης Ανατολής δήλωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έμαθε περίπου εκείνη την εποχή ότι τουλάχιστον ο Γκαλιμπάφ βρισκόταν σε μια ισραηλινή λίστα στόχευσης και ζήτησαν από το Ισραήλ να απέχει.

Ο Γκαλιμπάφ παραλίγο να σκοτωθεί τόσο στον 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο του 2025 όσο και ξανά στη φετινή σύγκρουση, όταν το Ισραήλ στόχευσε μια μυστική συνάντηση ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων σε ένα καταφύγιο κάτω από ένα βουνό, σύμφωνα με τρεις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και δημόσια σχόλια αξιωματούχων. Και στα δύο περιστατικά, ο Γκαλιμπάφ διασώθηκε κάτω από τα ερείπια, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

«Σήμερα ο Γκαλιμπάφ και ο Αραγτσί, και άλλα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο γνωρίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και αυτό ονομάζεται πραγματική θυσία, όχι πολιτικός ελιγμός», δήλωσε ο Μοχσέν Ζανγκανέχ, βουλευτής, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης στα τέλη Απριλίου μετά τη συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ιράν έλαβε προφυλάξεις που αποσκοπούσαν στο να καταστήσουν πιο δύσκολο για το Ισραήλ να επιτεθεί σε ανώτερους αξιωματούχους.

Τον Απρίλιο, ο Γκαλιμπάφ επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ισλαμαμπάντ για να συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανησυχούσαν ότι το Ισραήλ θα εκμεταλλευόταν την ευκαιρία να δολοφονήσει τον Γκαλιμπάφ ή τον Αραγτσί για να εκτροχιάσει τις συνομιλίες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι Ιρανοί ζήτησαν εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω Πακιστανών και Καταρινών μεσαζόντων, ότι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιούσε καμία μυστική επιχείρηση με στόχο την ιρανική αντιπροσωπεία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Πακιστανικά μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν τα ιρανικά αεροπλάνα που μετέφεραν μια αντιπροσωπεία με περισσότερους από 70 Ιρανούς από τα σύνορα του Ιράν στην Ισλαμαμπάντ και πίσω όταν τελείωσε η σύνοδος.

Αλλά στο δρόμο της επιστροφής στην Τεχεράνη, προέκυψε μια ισραηλινή απειλή για την ασφάλεια.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν ενημέρωσαν το αεροπλάνο που μετέφερε τον Γκαλιμπάφ πίσω στην Τεχεράνη ότι είχαν συλλέξει πληροφορίες ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί στο αεροπλάνο και ότι δύο ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο του Ιράν από τα δυτικά σύνορά του κοντά στο Ιράκ, ανέφεραν οι δύο αξιωματούχοι.

Ο Μαχντί Μοχαμάντι, ανώτερος σύμβουλος του Γκαλιμπάφ, ο οποίος τον συνόδευσε στην Ισλαμαμπάντ, επιβεβαίωσε αυτόν τον ισχυρισμό στη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην πόλη Mashhad, το πλησιέστερο αεροδρόμιο του Ιράν στα πακιστανικά σύνορα, και η ιρανική αντιπροσωπεία ταξίδεψε περίπου οκτώ ώρες οδικώς πίσω στην Τεχεράνη, δήλωσαν Μοχαμνάντι και οι δύο αξιωματούχοι.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι συνέχισαν να ταξιδεύουν.

Στα τέλη Μαΐου, οΓκαλιμπάφ και ο Αραγτσί πέταξαν στο Κατάρ για συνομιλίες και στη συνέχεια ταξίδεψαν στην Ελβετία τον Ιούνιο για μια δεύτερη προσωπική συνάντηση με τον Βανς και την αμερικανική αντιπροσωπεία.

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