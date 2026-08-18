Η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση: Δεκάδες παραβιάσεις και αερομαχία με οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο

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Σε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προχώρησαν την Τρίτη, 18/8, τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο, με μία από τις περιπτώσεις να οδηγεί σε εμπλοκή, δηλαδή σε εικονική αερομαχία. Τα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα και επιχειρούσαν σε σχηματισμούς.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν τρεις σχηματισμοί F-16, αποτελούμενοι από 1×3 F-16 και 2×2 F-16, με δύο από τα αεροσκάφη να είναι οπλισμένα. Στις τουρκικές κινήσεις συμμετείχαν ακόμη ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος CN-235 και τέσσερα drones. Συνολικά, 12 αεροσκάφη πραγματοποίησαν 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Οι παραπάνω κινήσεις σημειώθηκαν σε περιοχές του βορειοανατολικού, του κεντρικού και του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Οι νέες παραβιάσεις και παραβάσεις αποτελούν σαφή κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στην περιοχή, δεδομένου του ότι τα F-16 πέταξαν σε σχηματισμό, ήταν οπλισμένα, υπήρξε εμπλοκή, ενώ αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των περιστατικών.

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