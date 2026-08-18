Χαρδαλιάς: «Δημιουργούμε ελικοδρόμιο στην Ύδρα, κάνοντας πράξη ένα αίτημα δεκαετιών – Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να σημαίνει απομόνωση»

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Το πράσινο φως για ένα σημαντικό έργο προσβασιμότητας στα νησιά του Αργοσαρωνικού, την κατασκευή ελικοδρομίου στην Ύδρα, καθώς και δρόμου πρόσβασης σε αυτό, έδωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, ύψους 1 εκατ. ευρώ, από κοινού με τον δήμαρχο Ύδρας Γιώργο Κουκουδάκη και την τοποτηρήτρια του ναού Αγ. Νικολάου Ύδρας, μοναχή Πελαγία.

Το έργο, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της περιφέρειας μέχρι του ποσού των 829.100 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Ύδρας. Το ελικοδρόμιο θα κατασκευαστεί στη θέση «Αλώνι», σε απόσταση περίπου 5 χλμ. από τον οικισμό της Ύδρας. Θα αναπτυχθεί σε περίπου 1.800 τ.μ. και θα εξοπλιστεί με όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις με έμφαση στην εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και στη διακομιδή ασθενών. Η έκταση κατασκευής του ελικοδρόμιου βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας 160 στρεμμάτων της Μονής Αγίου Νικολάου, το οποίο παραχωρείται στον δήμο για διάστημα 30 ετών.

Μετά την υπογραφή, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Η Ύδρα αποκτά μια κρίσιμη υποδομή που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της. Για εμάς, η νησιωτικότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεπάγεται απομόνωση ή άνιση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Κάθε πολίτης της Αττικής, είτε ζει στο κέντρο του Λεκανοπεδίου είτε σε ένα από τα νησιά μας, δικαιούται την ίδια αίσθηση ασφάλειας και την ίδια δυνατότητα άμεσης υποστήριξης όταν προκύπτει ανάγκη.

Με την κατασκευή του νέου ελικοδρομίου και του δρόμου πρόσβασης δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ασφαλείς προσγειώσεις και απογειώσεις, αλλά κυρίως για ταχύτερη διακομιδή ασθενών και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας, ένα αίτημα δεκαετιών που περνά πλέον στην πράξη.

Η ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιωτικών Δήμων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Επενδύουμε σε υποδομές που μειώνουν τις αποστάσεις, αίρουν αποκλεισμούς και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών».

Κλείνοντας ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ «για την έντονη κοινωνική προσφορά του, και την ισχυρή παρουσία της Εκκλησίας δίπλα στους πολίτες και τις ανάγκες τους». Επίσης τον δήμαρχο και την Μονή Αγίου Νικολάου για τη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή τους.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης χαρακτήρισε σημαντική για το νησί την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, σημειώνοντας: «Ένα έργο που υπήρξε αίτημα δεκαετιών μπαίνει στα γρανάζια της υλοποίησης και θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου τόσο στον Μητροπολίτη Ύδρας, στην ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου για την παραχώρηση του χώρου, αλλά – κυρίως – στον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος κατάλαβε τη σοβαρότητα του αιτήματος και αμέσως αποφάσισε τη χρηματοδότηση αυτού του σημαντικού και ζωτικής σημασίας έργου για την Ύδρα.

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του και πριν το τέλος της θητείας μας – να είμαστε όλοι καλά να το εγκαινιάσουμε».

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