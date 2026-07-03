Έρευνα του BBC Eye αποκάλυψε ότι το Instagram εμφάνιζε πληρωμένες διαφημίσεις στην Ινδία, οι οποίες προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και οδηγούσαν τους χρήστες σε κανάλια του Telegram.

Τι αποκάλυψε η έρευνα του BBC

Το Instagram εμφάνιζε πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία, σύμφωνα με έρευνα του BBC Eye.

Οι διαφημίσεις, τις οποίες είδε το BBC World Service, χρησιμοποιούσαν όρους όπως «βίντεο βιασμού» και «παιδικό βίντεο» και παρέπεμπαν σε κανάλια της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, όπου το υλικό μπορούσε να αγοραστεί ακόμη και για 99 ρουπίες, δηλαδή περίπου 1 δολάριο.

Οι διαφημίσεις στο Instagram δημοσιεύονται μόνο αφού εγκριθούν πρώτα από την τεχνολογία ελέγχου περιεχομένου της πλατφόρμας.

Η αντίδραση του Instagram και της Meta

Όταν το BBC ανέφερε μία από τις διαφημίσεις στο Instagram, η πλατφόρμα απάντησε 24 ώρες αργότερα ότι η ανάρτηση δεν παραβίαζε τις «οδηγίες κοινότητας».

Αργότερα, όταν το BBC ζήτησε σχόλιο από τη Meta, μητρική εταιρεία του Instagram, η εταιρεία ανέφερε ότι είχε ήδη απενεργοποιήσει αρκετές διαφημίσεις και είχε αναστείλει τους λογαριασμούς που τις δημοσίευαν. Πρόσθεσε επίσης ότι, μετά τα ευρήματα του BBC, αφαίρεσε επιπλέον διαφημίσεις, απενεργοποίησε περισσότερους λογαριασμούς και μπλόκαρε διευθύνσεις URL που παραβίαζαν τις πολιτικές της.

Η Meta δήλωσε ότι… «κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο» και ότι η διαδικασία ελέγχου της ενδέχεται να μην εντοπίζει όλες τις παραβιάσεις πολιτικής. Υποστήριξε επίσης ότι συνεχίζει να χρησιμοποιεί προληπτική τεχνολογία εντοπισμού σε διαφημίσεις που έχουν ήδη δημοσιευθεί.

Πώς στήθηκε η έρευνα

Το BBC δημιούργησε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό στο Instagram στην Ινδία, αφού παρατήρησε ότι η πλατφόρμα προωθούσε σεξουαλικά υπαινικτικό περιεχόμενο ακόμη και όταν ο χρήστης δεν είχε αναζητήσει τέτοιο υλικό.

Ο λογαριασμός άρχισε να ακολουθεί δέκα γυναίκες και παρόμοια προφίλ που δημοσίευαν σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το Instagram άρχισε να εμφανίζει διαφημίσεις με γυναίκες που προσέφεραν βιντεοκλήσεις, καθώς και υλικό με γυμνά ζευγάρια.

Λίγες ημέρες αργότερα, άρχισαν να εμφανίζονται διαφημίσεις με παιδιά και ενήλικες σε σεξουαλικά υπαινικτικές καταστάσεις, με συνδέσμους προς κανάλια στο Telegram.

Συνολικά, εμφανίστηκαν περίπου 30 διαφορετικές διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ ο ίδιος λογαριασμός είδε και περίπου 20 διαφημίσεις με πορνογραφικό περιεχόμενο ενηλίκων.

Παράνομο περιεχόμενο στην Ινδία

Η διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως και η διανομή πορνογραφικού περιεχομένου ενηλίκων, αποτελούν ποινικά αδικήματα στην Ινδία.

Παράλληλα, η πολιτική της Meta αναφέρει ότι οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν γυμνό ενηλίκων, γεννητικά όργανα ή περιεχόμενο που σεξουαλικοποιεί, εκμεταλλεύεται ή θέτει σε κίνδυνο παιδιά.

Το BBC ανέφερε όλες τις διαφημίσεις και τα σχετικά κανάλια του Telegram στις ινδικές αρχές.

Ο ρόλος του Telegram

Το BBC ανέφερε στο Telegram δύο κανάλια που φέρονταν να πωλούσαν βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το ένα κατέβηκε στη συνέχεια, ενώ το άλλο συνέχισε να δημοσιεύει νέα βίντεο προς πώληση.

Το Telegram δήλωσε ότι έχει αφαιρέσει περισσότερες από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών το 2026.

Η εταιρεία ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τόσο αυτοματοποιημένο όσο και ανθρώπινο έλεγχο περιεχομένου και υποστήριξε ότι έχει «σχεδόν εξαλείψει» τη δημόσια διάδοση τέτοιου υλικού από την πλατφόρμα της.

Πώς εγκρίνονται οι διαφημίσεις της Meta

Οι διαφημίσεις αποτελούν βασική πηγή εσόδων για τη Meta. Τον Ιανουάριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδόν το 98% των εσόδων της, ύψους 200 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε το 2025, προήλθε από διαφημίσεις. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι διαφημίσεις αντιστοιχούν σε πάνω από το 90% των εσόδων του Instagram.

Σύμφωνα με τη Meta, κάθε διαφήμιση ελέγχεται πριν επιτραπεί να εμφανιστεί στις πλατφόρμες της. Το σύστημα ελέγχου βασίζεται κυρίως σε αυτοματοποιημένη τεχνολογία, η οποία εξετάζει εικόνες, βίντεο, κείμενο και ήχο, καθώς και το κοινό στο οποίο στοχεύει η διαφήμιση και τους συνδέσμους στους οποίους παραπέμπει.

Το λογισμικό εγκρίνει ή απορρίπτει τις διαφημίσεις, ενώ παραπέμπει υποθέσεις σε ανθρώπινο έλεγχο όταν υπάρχει αβεβαιότητα.

Επικρίσεις και ανησυχίες

Ο Μαντάν Λοκούρ, πρώην δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας, δήλωσε στο BBC ότι ανησυχεί πως το Instagram «κερδίζει χρήματα συμμετέχοντας σε εγκληματική δραστηριότητα».

Ο Μπράιαν Μπόλαντ, πρώην αντιπρόεδρος του Facebook, δήλωσε ότι ήταν «τρομοκρατημένος αλλά όχι έκπληκτος» από τα ευρήματα. Όπως είπε, ο αλγόριθμος του Instagram έχει σχεδιαστεί ώστε να κρατά τους χρήστες στην πλατφόρμα, προβάλλοντάς τους κάτι «πιο ακραίο, πιο δελεαστικό».

Η Meta απέρριψε την άποψη ότι δίνει προτεραιότητα στα έσοδα έναντι της ασφάλειας. Σε δήλωσή της στο BBC ανέφερε ότι η εκμετάλλευση παιδιών είναι «φρικτό έγκλημα» και ότι εργάζεται επιθετικά για την καταπολέμησή της στις εφαρμογές της.

Η εταιρεία χαρακτήρισε «κατηγορηματικά ανακριβή» τον ισχυρισμό ότι στοχεύει εν γνώσει της διαφημίσεις με παιδιά σε χρήστες με ακατάλληλο ενδιαφέρον για τέτοιο υλικό. Πρόσθεσε ότι το 2025 απενεργοποίησε αυτόματα περισσότερους από 4 εκατομμύρια λογαριασμούς που εμφάνιζαν αρκετά «σήματα δυνητικά ύποπτης συμπεριφοράς».

Οι αναφορές για την Ινδία

Οι αμερικανικές εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης υποχρεούνται να αναφέρουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο National Center for Missing and Exploited Children, το οποίο λειτουργεί ως κεντρικό σύστημα αναφορών για την online σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

Το 2025, η Ινδία έλαβε 1,9 εκατομμύρια αναφορές, αριθμός που την κατατάσσει δεύτερη μετά τις ΗΠΑ, οι οποίες έλαβαν 2 εκατομμύρια.

Η οργάνωση Rati Foundation, που λειτουργεί γραμμή βοήθειας για παιδιά που αντιμετωπίζουν διαδικτυακούς κινδύνους, ανέφερε ότι η μεγάλη πλειονότητα των αναφορών για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών προέρχεται από πλατφόρμες της Meta.

Σύμφωνα με ειδικούς, το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία δημιουργείται συχνά από εγκληματικές ομάδες, όπως δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις εμπλέκονται και μέλη της οικογένειας ή της κοινότητας.

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