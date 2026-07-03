Πακιστάν: Τουλάχιστον 40 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα (video)

Τουλάχιστον σαράντα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σήμερα σε χαράδρα δίπλα στον δρόμο στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως δήλωσαν μια υπηρεσία διάσωσης και ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα της χώρας Ισλαμαμπάντ από την περιφερειακή πρωτεύουσα Κουέτα.

Heartbreaking news from Balochistan: 🚌 🚨 🚨

A passenger bus met with a tragic accident after plunging into a deep ravine in the Danasar area. 40 people lost their lives, while 8 others sustained injuries. pic.twitter.com/C0b0vfjBhQ — Ayesha Ufaq (@Ufaq_RM) July 3, 2026

«Λεωφορείο που έκανε το δρομολόγιο Κουέτα προς Ισλαμαμπάντ έπεσε σε χαράδρα στην ορεινή περιοχή της Ντάνα Σαρ…Υπάρχουν 40 νεκροί και 11 τραυματίες”, δήλωσε αξιωματούχος από την υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών της περιοχής Τζομπ, ένας απολογισμός που επιβεβαιώθηκε από τις αρχές του Μπαλουτσιστάν.

Absolutely heartbreaking news.

At least 40 people lost their lives and eight others were injured after a Peshawar-bound passenger coach plunged into a ravine in the Dana Sar area of District Sherani, Balochistan, on Friday. pic.twitter.com/cEPzGaw1wo — Dauran Baloch (@dauranbaloch1) July 3, 2026

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