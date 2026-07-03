search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 11:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.07.2026 10:32

H ΕΕ στέλνει 777 πυροσβέστες από 14 χώρες στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Μεσογείου 

03.07.2026 10:32
fotia-pirosvestes-los-angeles

Την ώρα που ο καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη και οι φωτιές έχουν αρχίσει να προκαλούν πονοκέφαλο, η ΕΕ αποφάσισε να στείλει επιπλέον πυροσβέστες σε χώρες της Μεσογείου, η οποία αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα.

Με το φαινόμενο Ελ Νίνιο σε εξέλιξη, ο κίνδυνος ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών αυξάνεται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την ήπειρο και γι αυτό οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από τους εκπροσώπους της Επιτροπής διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί για την πρόληψη και την προετοιμασία απέναντι σε αυτά τα επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πέρυσι κάηκαν 10 εκατ. Στρέμματα σε όλη την Ευρώπη από δασικές πυρκαγιές, με την συντριπτική πλειοψηφία να αφορά τις Μεσογειακές χώρες.

Ετσι, αποφασίστηκε από την ΕΕ να αναπτυχθεί  το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών για το φετινό καλοκαίρι. 

Συγκεκριμένα, 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η διαδικασία αναμένεται να συζητηθεί και να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα, στις 8 Ιουλίου. 

Διαβάστε επίσης

Ιράν: Στο τέμενος της Τεχεράνης η σορός του Αλί Χαμενεΐ – Λαϊκό προσκύνημα πριν την κηδεία του την Πέμπτη

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί σε νυχτερινούς βομβαρδισμούς – Ημέρα πένθους στο Κίεβο (videos)

Βενεζουέλα: Στους 2.595 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό – «Σβήνουν» οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos-euroleague-7234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Euroleague εξετάζει πλάνο με 24 ομάδες την σεζόν 2027-28 σύμφωνα με δημοσίευμα

ZAXARAKI_MITSOTAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα καλά λόγια Μητσοτάκη για Ζαχαράκη

PLEVRIS_NEW_1234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πλεύρης υπερασπίζεται Κυρανάκη: «Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς» – Ο Τσίπρας έδειξε ανοχή στους «μπαχαλάκηδες»

baywatch
MEDIA

«Baywatch»: Το Fox κυκλοφόρησε το νέο teaser για το reboot της εμβληματικής σειράς (videos)

kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε γιατί απουσίαζε από τη χθεσινή εκπομπή – «Ήταν ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kyranakis- dendias – samaras – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο στόχος με το unfair «χτύπημα» Κυρανάκη σε Τσίπρα, η διαφοροποίηση Δένδια, οι μάχες στο Νότιο Τομέα για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, οι κινήσεις Σαμαρά, το μπρος πίσω της Καρυστιανού

kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας στους συνεργάτες του στο Πρωινό: «Βλέπω ότι δεν είστε χαρούμενοι - Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε» (Video)

vasilis-spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπανούλης για ήττα από Ρουμανία: «Ντρέπομαι δεν μας αντιπροσωπεύει το μπάσκετ που παίξαμε»

FOTIA_FLOGES_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ανάβυσσο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 11:27
olympiakos-euroleague-7234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Euroleague εξετάζει πλάνο με 24 ομάδες την σεζόν 2027-28 σύμφωνα με δημοσίευμα

ZAXARAKI_MITSOTAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα καλά λόγια Μητσοτάκη για Ζαχαράκη

PLEVRIS_NEW_1234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πλεύρης υπερασπίζεται Κυρανάκη: «Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς» – Ο Τσίπρας έδειξε ανοχή στους «μπαχαλάκηδες»

1 / 3