H ΕΕ στέλνει 777 πυροσβέστες από 14 χώρες στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Μεσογείου 

Την ώρα που ο καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη και οι φωτιές έχουν αρχίσει να προκαλούν πονοκέφαλο, η ΕΕ αποφάσισε να στείλει επιπλέον πυροσβέστες σε χώρες της Μεσογείου, η οποία αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα.

Με το φαινόμενο Ελ Νίνιο σε εξέλιξη, ο κίνδυνος ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών αυξάνεται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την ήπειρο και γι αυτό οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από τους εκπροσώπους της Επιτροπής διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί για την πρόληψη και την προετοιμασία απέναντι σε αυτά τα επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πέρυσι κάηκαν 10 εκατ. Στρέμματα σε όλη την Ευρώπη από δασικές πυρκαγιές, με την συντριπτική πλειοψηφία να αφορά τις Μεσογειακές χώρες.

Ετσι, αποφασίστηκε από την ΕΕ να αναπτυχθεί το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών για το φετινό καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η διαδικασία αναμένεται να συζητηθεί και να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα, στις 8 Ιουλίου.

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