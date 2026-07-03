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03.07.2026 09:30

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί σε νυχτερινούς βομβαρδισμούς – Ημέρα πένθους στο Κίεβο (videos)

03.07.2026 09:30
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Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας.

Την ώρα, οι νεκροί από τα χθεσινά σφοδρά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο έφτασαν τους 30.

Στην επαρχία Σούμι δύο γυναίκες, ένας ηλικιωμένος και ένα κορίτσι κάτω των δύο ετών σκοτώθηκαν, ενώ τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε σπίτι, δήλωσε ο Όλεχ Χριχόροφ επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης.

Στην Κρίβι Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, επεσήμανε ο Ολεξάντρ Βιλκούλ επικεφαλής του αμυντικού συμβουλίου της πόλης.

Στο μεταξύ σήμερα έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους στο Κίεβο μετά τη χειρότερη επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας από την αρχή του πολέμου η οποία κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Το Κίεβο δεσμεύθηκε χθες Πέμπτη να απαντήσει στη Μόσχα, η οποία από την πλευρά της ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία πλήττει πολιτικούς στόχους μόνο και μόνο για να αναγκάσει την Ουκρανία να εγκαταλείψει το κράτος της», εκτίμησε ο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε τα σημεία των βομβαρδισμών και διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα απαντήσει.

Μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών πτωμάτων στα συντρίμμια ο απολογισμός της χθεσινής επίθεσης στο Κίεβο αναθεωρήθηκε σήμερα στους 30 νεκρούς, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πρωτεύουσας.

Λίγο νωρίτερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο είχε κάνει λόγο για 27 νεκρούς και 91 τραυματίες.

Ολόκληρα τμήματα κατοικιών κατέρρευσαν, ένα κτίριο όπου στεγάζονταν ασθενοφόρα χτυπήθηκε και, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανίτα Χίπερ, συντρίμμια έπεσαν πάνω σε ένα κτίριο που «διαμένουν αρκετοί διπλωμάτες». Επίσης «καταστράφηκε» μία από τις κύριες αποθήκες του ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού που περιείχε ανθρωπιστικά εφόδια.

Διεθνείς αντιδράσεις για τα «μαζικά πλήγματα» της Μόσχας

«Η Ρωσία θα συνεχίσει να εντείνει την πίεση στο καθεστώς του Κιέβου προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ζελένσκι από την άλλη κάλεσε τους συμμάχους της χώρας του να της προσφέρουν περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας. Δήλωσε εξάλλου ότι ελπίζει το θέμα να συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι επιθυμεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για να σταματήσουν «οι παράλογοι σκοτωμοί».

Για τη Γερμανία η χθεσινή ρωσική επίθεση υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν δείχνει την παραμικρή επιθυμία να διαπραγματευθεί», ενώ και η Γαλλία επέκρινε την «επιμονή» της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδίκασε έντονα» την επίθεση και ζήτησε να υπάρξει «αποκλιμάκωση» και εκεχειρία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έκανε λόγο για «μαζικά πλήγματα» που εξαπολύθηκαν σε απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις του Κιέβου εναντίον «πολιτικών υποδομών», ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι επλήγησαν «επιχειρήσεις της στρατιωτικής βιομηχανίας και ενεργειακές υποδομές» στο Κίεβο και την ομώνυμη επαρχία.

Σε αντίποινα για τις ρωσικές επιθέσεις η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματά της σε διυλιστήρια και δεξαμενές πετρελαίου στη Ρωσία, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων στη χώρα.

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