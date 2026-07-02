Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 27 νεκροί από το σφοδρό ρωσικό μπαράζ επιθέσεων στο Κίεβο (Video)

Αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες ο απολογισμός των θυμάτων από το σφοδρό κύμα επιθέσεων που δέχθηκε το Κίεβο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και περισσότεροι από 90 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ήταν το φονικότερο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο από την αρχή του έτους. Τον Μάιο, 24 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι στο σημείο της καταστροφής

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του, επισκέφθηκε μια εννιαώροφη πολυκατοικία που έχει εν μέρει καταστραφεί και επέρριψε ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας που δεν την έχουν ακόμη εφοδιάσει με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία έχουν υποσχεθεί.

«Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους εγκαίρως, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει περισσότερα σπίτια και ζωές σήμερα», είπε ο Ζελένσκι, που έδειχνε κουρασμένος και εμφανώς ταραγμένος. «Το μόνο που ζητάμε από τους εταίρους μας είναι απλώς να κάνουν αυτά που συμφωνήσαμε. Δεν ζητάμε περισσότερα», πρόσθεσε.

One of the sites of the Russian strike in Kyiv is an ordinary nine-story residential building. One Russian missile destroyed 64 apartments. The rubble is still being cleared at the site. All relevant agencies are working. Unfortunately, there are casualties. As of now, three… pic.twitter.com/6HAoISLf4d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2026

Η θέση της Μόσχας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, με ανάρτηση στο Telegram, ανέφερε ότι η «μαζική επίθεση» με πυραύλους ακριβείας, μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Η Μόσχα λέει ότι οι επιθέσεις ήταν αντίποινα για τις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών drones στη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης

WSJ: Οι ΗΠΑ προσπαθούν να δελεάσουν το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Δεν «τσιμπάει» η Τεχεράνη

Έκρηξη σε καφετέρια στη Δαμασκό: Πέντε νεκροί, δεκάδες τραυματίες – Κάτω από τραπέζι τοποθετήθηκε αυτοσχέδιος μηχανισμός (Video)

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο για το σχέδιο Κούσνερ – Αβγά και αλεύρι από διαδηλωτές, δακρυγόνα από την αστυνομία