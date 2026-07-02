Έκρηξη σε καφετέρια στη Δαμασκό: Πέντε νεκροί, δεκάδες τραυματίες – Κάτω από τραπέζι τοποθετήθηκε αυτοσχέδιος μηχανισμός (Video)

Άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε μια καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, τόνισαν μέσα ενημέρωσης και μια συριακή πηγή ασφαλείας.

Πέντε νεκροί και 16 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη σε καφέ στην οδό Αλ Νασρ στη Δαμασκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Συρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Arabiya, πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός.

Ο δράστης τοποθέτησε βόμβα κάτω από ένα τραπέζι στο πολυσύχναστο καφέ

Οι αρχές της Συρίας διεξάγουν έρευνα μαζί με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αναζήτησης αναζητώντας τυχόν άλλα πιθανά εκρηκτικά. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, ένα άτομο μπήκε στο καφέ, τοποθέτησε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από ένα τραπέζι και στη συνέχεια έφυγε προσπαθώντας να φτάσει στο δικαστήριο και πιθανώς να πραγματοποιήσει περισσότερες επιθέσεις.

🚨An explosion at a café near the Palace of Justice in Damascus, resulting in casualties pic.twitter.com/JaBGtSHaNO — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) July 2, 2026

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ασθενοφόρα να κατευθύνονται προς την περιοχή της έκρηξης, με τις σειρήνες να ηχούν, εν μέσω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Reports of an explosion in a Damascus café, near the Palace of Justice.

I hope it was something innocent as a lithium battery, no casualties.

One should keep in mind that Damascus has many enemies, Hezbollah, Assad remnants, ISIS, PKK, Israeli backed militias – the list goes on. pic.twitter.com/4oQsKZyTQg — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@ColdBrief) July 2, 2026

Διαβάστε επίσης:

Νέα επίθεση Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: «Γελοίο» να δαπανούν οι ΗΠΑ σχεδόν 1 τρισ. δολάρια για την προστασία των συμμάχων

Δίκη για τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία: Επιχειρηματίας έδωσε 150.000 ευρώ για «συμβόλαιο θανάτου»

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 11χρονος έπεσε πάνω σε βουδιστές μοναχούς με το φορτηγάκι που οδηγούσε – 8 νεκροί, πάνω από 20 τραυματίες (σκληρές εικόνες)