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02.07.2026 16:03

Έκρηξη σε καφετέρια στη Δαμασκό: Πέντε νεκροί, δεκάδες τραυματίες – Κάτω από τραπέζι τοποθετήθηκε αυτοσχέδιος μηχανισμός (Video)

02.07.2026 16:03
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Άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε μια καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, τόνισαν μέσα ενημέρωσης και μια συριακή πηγή ασφαλείας.

Πέντε νεκροί και 16 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη σε καφέ στην οδό Αλ Νασρ στη Δαμασκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Συρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Arabiya, πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός.

Ο δράστης τοποθέτησε βόμβα κάτω από ένα τραπέζι στο πολυσύχναστο καφέ

Οι αρχές της Συρίας διεξάγουν έρευνα μαζί με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αναζήτησης αναζητώντας τυχόν άλλα πιθανά εκρηκτικά. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, ένα άτομο μπήκε στο καφέ, τοποθέτησε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από ένα τραπέζι και στη συνέχεια έφυγε προσπαθώντας να φτάσει στο δικαστήριο και πιθανώς να πραγματοποιήσει περισσότερες επιθέσεις.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ασθενοφόρα να κατευθύνονται προς την περιοχή της έκρηξης, με τις σειρήνες να ηχούν, εν μέσω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

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