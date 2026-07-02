Νέα επίθεση Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: «Γελοίο» να δαπανούν οι ΗΠΑ σχεδόν 1 τρισ. δολάρια για την προστασία των συμμάχων

Νέα πυρά κατά των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει διαθέσει σχεδόν 1 τρισ. δολάρια για την προστασία τους, χωρίς, όπως ανέφερε, να αποκομίζει κανένα όφελος.

Λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε τις πάγιες αιτιάσεις του για την άνιση κατανομή του οικονομικού βάρους εντός της Συμμαχίας, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν περισσότερα από κάθε άλλο κράτος-μέλος.

Τα στοιχεία που παρέθεσε ο Τραμπ και οι αιχμές προς τους συμμάχους

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι από το 2014 έως το 2025 οι ΗΠΑ κατέβαλαν 999 δισ. δολάρια, έναντι 90,5 δισ. της Βρετανίας, 66,5 δισ. της Γαλλίας, 48,4 δισ. της Ιταλίας και 44,3 δισ. της Πολωνίας, προκειμένου «να τους προστατεύουν, χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος από αυτό». Μάλιστα, χαρακτήρισε την κατάσταση «γελοία».

Υπενθυμίζεται ότι οι συνεχείς πιέσεις του Τραμπ προς τα κράτη-μέλη για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες οδήγησαν το ΝΑΤΟ στην απόφαση να αυξήσει τον σχετικό στόχο στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Όταν η Μαδρίτη εξέφρασε τη διαφωνία της με την απόφαση, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, καλώντας παράλληλα το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τη συμμετοχή της χώρας στη Συμμαχία.

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