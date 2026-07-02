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02.07.2026 13:23

Η γερμανική εισαγγελία κατηγορεί την Ουκρανία για δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream το 2022

02.07.2026 13:23
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Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας κατηγόρησε τις ουκρανικές αρχές ότι έδωσαν εντολή για τη δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2, λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το σχέδιο για την καταστροφή των αγωγών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής εισαγγελίας, ο Σέρχιι Κ., όπως είναι γνωστός ο ύποπτος βάσει της γερμανικής νομοθεσίας, «και άλλα μέλη στρατιωτικού προσωπικού κατέστρωσαν, με αίτημα των ουκρανικών αρχών, σχέδιο με στόχο να καταστρέψουν τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2».

Οι υποθαλάσσιοι αγωγοί είχαν υποστεί δολιοφθορά με εκρηκτικά τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Ουκρανός υπήκοος κατηγορείται για:

  • Συνέργεια σε έγκλημα πολέμου
  • Διατάραξη δημόσιων υπηρεσιών
  • Πρόκληση έκρηξης
  • Καταστροφή υποδομών

Ποιος ήταν ο στόχος της δολιοφθοράς

Κατά την εισαγγελία, στόχος ήταν να διακοπούν μόνιμα οι παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω των αγωγών και να εμποδιστεί η Ρωσία να χρησιμοποιεί τα έσοδα από το εμπόριο αερίου για τη χρηματοδότηση της πολεμικής της προσπάθειας.

Πώς φέρεται να έδρασε ο ύποπτος

Ο Σέρχιι Κ. φέρεται να ήταν επικεφαλής ομάδας επαγγελματιών δυτών και ειδικός στα εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, τον Σεπτέμβριο του 2022 εισήλθε στη Γερμανία με πλαστό ουκρανικό διαβατήριο και επιβιβάστηκε σε θαλαμηγό που είχε ενοικιαστεί με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης.

Στη συνέχεια, ο ίδιος και οι συνεργοί του φέρονται να μετέφεραν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών υψηλής ισχύος, κατάλληλων για στρατιωτική χρήση, μέσω διεθνών υδάτων σε σημείο κοντά στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας, όπου τα τοποθέτησαν στους υποθαλάσσιους αγωγούς.

Η σύλληψη και η γερμανική δικαιοδοσία

Ο Σέρχιι Κ. συνελήφθη στην Ιταλία τον περασμένο Αύγουστο και μεταφέρθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Γερμανικά δικαστήρια έχουν κρίνει ότι η υπόθεση εμπίπτει στη γερμανική δικαιοδοσία, καθώς οι αγωγοί που υπέστησαν ζημιές καταλήγουν στο Λούμπμιν, στο κρατίδιο Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Η απώλειά τους, σύμφωνα με τη γερμανική Δικαιοσύνη, επηρέασε την ενεργειακή και εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

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