Πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στην Ιαπωνία, όταν ένας άνδρας ψέκασε κατά λάθος μέσα σε ταχυδρομείο σπρέι που απωθεί αρκούδες.

Το περιστατικό στη Ναγκόγια

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Ναγκόγια, με τις αρχές και τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι ο άνδρας είναι ξένος υπήκοος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είπε στην αστυνομία ότι ψέκασε κατά λάθος με το σπρέι και ζήτησε συγγνώμη.

«Οκτώ άνθρωποι ένιωσαν αδιαθεσία και πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλά δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή νόσηση», δήλωσε στο AFP ο Ριοχέι Ασάνο, αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ναγκόγια.

Αύξηση των επιθέσεων από αρκούδες

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω αύξησης των επιθέσεων από αρκούδες στην Ιαπωνία.

Από την 1η Απριλίου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αρκούδες στη χώρα, μετά το ρεκόρ των 13 θανάτων που καταγράφηκε το προηγούμενο έτος.

Αυτή την εβδομάδα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι διερευνούν έναν πιθανό έκτο θάνατο, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα με σημάδια δαγκώματος σε ορεινή περιοχή της βόρειας Ιαπωνίας.

Πρώτη φορά τόσοι θάνατοι από το 2018

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας από το 2018, είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται περισσότεροι από δύο θάνατοι από αρκούδες στο διάστημα Απριλίου-Ιουνίου.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την απότομη αύξηση των περιστατικών:

στην αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων,

στη μείωση των αγροτικών πληθυσμών,

στην όλο και συχνότερη εμφάνιση των ζώων σε αστικές περιοχές.

Τον Ιούνιο, δεκάδες αστυνομικοί, κυνηγοί και δημοτικοί αξιωματούχοι χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες για να συλλάβουν μια αρκούδα που περιπλανιόταν στην Ουτσουνομίγια, βόρεια του Τόκιο. Το περιστατικό είχε οδηγήσει στο πολυήμερο κλείσιμο σχολείων.

Διαβάστε επίσης

Νέα Υόρκη: Σκελετός τυρρανόσαυρου θα πωληθεί σε δημοπρασία

F-35: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα μαχητικά 5ης γενιάς στην Τουρκία

Γερμανία: Αναφορές για δύο νεκρούς μετά από φωτιά σε νοσοκομείο, δεκάδες οι τραυματίες