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02.07.2026 08:56

Γερμανία: Δύο νεκροί μετά από φωτιά σε νοσοκομείο, δεκάδες οι τραυματίες

02.07.2026 08:56
bild_fire_hospital

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στην πόλη Λούντβιγκσλουστ, στη βόρεια Γερμανία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μια εκπρόσωπος των αρχών διευκρίνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι τα δυο θύματα ήταν ασθενείς.

Νωρίτερα, η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από τριάντα τραυματίες, πάντως η εκπρόσωπος καθησύχασε, διαβεβαιώνοντας πως δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση κανένας από αυτούς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Δεν είναι σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο.

Η οροφή άρχισε να φλέγεται από τις 04:28 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:28 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν είναι σαφής ο αριθμός των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη δομή υγείας. Ωστόσο σύμφωνα με τη Bild στο νοσοκομείο την ώρα της φωτιάς υπήρχαν 82 ασθενείς.

Το νοσοκομείο διαθέτει συνολικά 160 κλίνες. Είναι το μοναδικό στην πόλη.

Δραματικά πλάνα από το σημείο της καταστροφής δείχνουν ασθενείς να απομακρύνονται εσπευσμένα, άλλοι πάνω στα νοσοκομειακά τους κρεβάτια και άλλοι σε αναπηρικά αμαξίδια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, ενώ στο σημείο παραμένουν πολυάριθμα πληρώματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πυροσβέστες, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα, έχει εκδοθεί σύσταση προς τους οδηγούς να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 09:20
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