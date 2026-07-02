Σκωτία: Τσακώθηκαν στη μέση του δρόμου και την «πάτησε» με το αυτοκίνητο! Σοκαριστικό video

Αδιανόητο περιστατικό το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στην περιοχή Ρένφριουσαιρ της Σκωτίας, όταν ένας οδηγός παρέσυρε εσκεμμένα με το όχημά του μία 49χρονη γυναίκα μετά από καβγά.

Οι Αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 15:45 (τοπική ώρα) στην οδό Clippens Road, έξω από νηπιαγωγείο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει καταγράψει τη στιγμή που το λευκό όχημα ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και παρασύρει τη γυναίκα, η οποία περπατούσε μαζί με μία φίλη της.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στη γυναίκα και τον οδηγό. Αφού ο άνδρας επιβιβάστηκε στο όχημα, οι δύο γυναίκες άρχισαν να απομακρύνονται. Τη στιγμή εκείνη, ο οδηγός κινήθηκε με ταχύτητα προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε τη 49χρονη, πριν τραπεί σε φυγή εγκαταλείποντάς την τραυματισμένη στο οδόστρωμα.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η γυναίκα στάθηκε τυχερή, καθώς το σημείο όπου χτυπήθηκε βρίσκεται δίπλα σε περίφραξη και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να συνθλιβεί. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε χάσει τη ζωή της», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Η 49χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Queen Elizabeth» της Γλασκώβης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις αρχές, στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οδηγού, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις μαρτύρων και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταγραφικά οχημάτων.

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