search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 22:49
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2026 21:32

Το ελληνικό δίδυμο της Ντόρτμουντ: Η ανάρτηση της ομάδας με Κωνσταντέλια και Καρέτσα  

17.08.2026 21:32
karetsas-konstantelias

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ιδιαίτερη θέση φαίνεται πως έχουν ήδη στη Ντόρτμουντ οι δύο νεαροί Έλληνες διεθνείς, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τον γερμανικό σύλλογο να αναδεικνύει τη μεταξύ τους σχέση μέσα από τα social media.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ δημοσίευσε ένα βίντεο με τους δύο νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές που αποτελούν μέλη του ρόστερ της, γράφοντας: «Our Greeks already know each other» (σ.σ. «Οι Έλληνές μας γνωρίζονται ήδη μεταξύ τους»).

Η Ντόρτμουντ, με την παραπάνω ανάρτηση, αλλά και σειρά άλλων, θέλησε ουσιαστικά να αναδείξει τη συνύπαρξη των δύο Ελλήνων διεθνών στο ρόστερ της, αλλά και τη χημεία που μπορούν να αναπτύξουν στη μεσοεπιθετική της γραμμή.

Διαβάστε επίσης:

Το παράπονο της Ντρισμπιώτη, η μπηχτή στον ΣΕΓΑΣ και το παρασκήνιο της απόφασης να μην επιτρέψουν στον προπονητή της να ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό

Η ανάρτηση του Τσιτσιπά για το ασημένιο μετάλλιο του Καραλή: «Υπερήφανος για εσένα Μανόλο»

Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump oval office 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κλείνει την πόρτα σε παράταση του μνημονίου με το Ιράν – «Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη»

aade-santorini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τροιζήνα – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς

karetsas-konstantelias
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ελληνικό δίδυμο της Ντόρτμουντ: Η ανάρτηση της ομάδας με Κωνσταντέλια και Καρέτσα  

sigkrousi-elikopterwn-psatha
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχαμε οπτική επαφή, νομίζαμε ότι πέσαμε πάνω σε καλώδια», κατέθεσαν οι διασωθέντες χειριστές από τη σύγκρουση ελικοπτέρων στη φωτιά στην Ψάθα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samarina panygiri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» - Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

ireland troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό: Οι 5 έφηβοι που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ιρλανδία, φέρονται να οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα για… challenge στα σόσιαλ

ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

ntrismpioti
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το παράπονο της Ντρισμπιώτη, η μπηχτή στον ΣΕΓΑΣ και το παρασκήνιο της απόφασης να μην επιτρέψουν στον προπονητή της να ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 22:49
trump oval office 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κλείνει την πόρτα σε παράταση του μνημονίου με το Ιράν – «Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη»

aade-santorini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τροιζήνα – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς

1 / 3