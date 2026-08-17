Το ελληνικό δίδυμο της Ντόρτμουντ: Η ανάρτηση της ομάδας με Κωνσταντέλια και Καρέτσα  

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Ιδιαίτερη θέση φαίνεται πως έχουν ήδη στη Ντόρτμουντ οι δύο νεαροί Έλληνες διεθνείς, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τον γερμανικό σύλλογο να αναδεικνύει τη μεταξύ τους σχέση μέσα από τα social media.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ δημοσίευσε ένα βίντεο με τους δύο νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές που αποτελούν μέλη του ρόστερ της, γράφοντας: «Our Greeks already know each other» (σ.σ. «Οι Έλληνές μας γνωρίζονται ήδη μεταξύ τους»).

Η Ντόρτμουντ, με την παραπάνω ανάρτηση, αλλά και σειρά άλλων, θέλησε ουσιαστικά να αναδείξει τη συνύπαρξη των δύο Ελλήνων διεθνών στο ρόστερ της, αλλά και τη χημεία που μπορούν να αναπτύξουν στη μεσοεπιθετική της γραμμή.

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