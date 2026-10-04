Ρομέν Γαβράς στην πρεμιέρα της ταινίας του: «Ήταν πολύ σημαντικό να γυρίσουμε αυτή την ιδιαίτερη ταινία στην Ελλάδα»

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Στην Αθήνα βρίσκεται ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, με τίτλο «Θυσία» («Sacrifice»), που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Στο πλευρό του ήταν η σύντροφός του και διάσημο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο καταξιωμένος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ.

Το «Sacrifice», η πρώτη αγγλόφωνη ταινία μεγάλου μήκους του Ρ. Γαβρά, είναι μια σατιρική περιπέτεια δράσης με εκρηκτικές εικόνες και ένα all-star καστ (‘Ανια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Έβανς, Βενσάν Κασέλ, Σάλμα Χάγιεκ Πινό, Τζον Μάλκοβιτς και Charli XCX), η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας, μια ριζοσπαστική ομάδα οικοτρομοκρατών εισβάλλει σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά. Εκεί κρατούν ομήρους μερικούς από τους πιο ισχυρούς και πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη. Οι εισβολείς απαιτούν εκτελέσεις, πιστεύοντας πως μόνο έτσι θα σωθεί η ανθρωπότητα από την επερχόμενη κλιματική καταστροφή.

Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων της ταινίας πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το απόκοσμο και επιβλητικό σκηνικό της ιστορίας στήθηκε στα Λατομεία του Βώλακα στη Δράμα, τα οποία μετατράπηκαν σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό πλατό. Επιπλέον, αρκετές σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στη Θεσσαλονίκη και τη Βουλγαρία. Πρόκειται για μια παραγωγή της Iconoclast, της Mid March Media και της Heretic, σε ελληνική διανομή της Rosebud.21 και σε συνεργασία με το Onassis Culture το οποίο συμμετέχει στο αγγλόφωνο ντεμπούτο του Ελληνογάλλου σκηνοθέτη, συνεχίζοντας τη δημιουργική συνεργασία που ξεκίνησε με τα «Gener8ion» και «Athena».

Αφροδίτη Παναγιωτάκου: «Είναι υπέροχο να τον καλωσορίζουμε στην πατρίδα του»

«Για εμάς στο Ίδρυμα Ωνάση, δεν ήταν ποτέ ‘θυσία’ να συνεργαστούμε με τον Ρομέν Γαβρά. Η γνωριμία μας μετράει ήδη δεκατρία χρόνια, και μέσα σε αυτά εξελίχθηκε σε αληθινή φιλία. Ο Ρομέν είναι ένας αληθινός καλλιτέχνης, ένας αληθινός φίλος και ένας άνθρωπος που μπορεί να εκφράσει την ελληνικότητά του με τον δικό του υπέροχο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, ότι παρά το αρκετά βαρύ όνομα του πατέρα του, κατάφερε να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από το να είναι απλώς ‘ο γιος του Κώστα Γαβρά’. Είναι, λοιπόν, υπέροχο να τον καλωσορίζουμε στην πατρίδα του» ανέφερε στη χθεσινή λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου καλώντας τον Ρομέν Γαβρά στη σκηνή.

Όπως είπε η κ. Παναγιωτάκου η πρεμιέρα της ταινίας συνέπεσε μάλιστα και με τα γενέθλια της μητέρας του σκηνοθέτη, με το κοινό στην κατάμεστη αίθουσα της Στέγης να της εύχεται «χρόνια πολλά».

Ρομέν Γαβράς: «Hταν πολύ σημαντικό να γυρίσουμε αυτή την ιδιαίτερη ταινία στην Ελλάδα»

«Τα ελληνικά μου είναι χάλια, οπότε θα μιλήσω στα αγγλικά. Συγγνώμη» είπε ο Ρομέν Γαβράς παίρνοντας τον λόγο. «Μιλώντας από την καρδιά μου, θα ήθελα να πω ότι για μένα ήταν πολύ σημαντικό να γυρίσουμε αυτή την ιδιαίτερη ταινία στην Ελλάδα και να πάρουμε όλο αυτό το αμερικανικό καστ και να το βάλουμε να κάνει αυτή την τρελή παραγωγή σε αυτά τα μέρη. Κάναμε γυρίσματα στη βόρεια Ελλάδα, κοντά στη Δράμα, σε ένα λατομείο. Όπως και στη Σαντορίνη, στο Λαύριο. Κάναμε γυρίσματα σε όλη την Ελλάδα και ήταν πραγματικά μεγάλη μου τιμή» τόνισε.

Αναφερόμενος στον παραγωγό της ταινίας, Γιώργο Καρναβά της Heretic, είπε: «Ο Γιώργος, ο παραγωγός μας, ίδρωσε πολύ, γιατί ήταν δύσκολο, αλλά τα καταφέραμε και έχω μεγάλη υπερηφάνεια. Και το συνεργείο και οι Έλληνες ηθοποιοί – μερικοί από εσάς βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα – μου έδινε δύναμη και χαρά κάθε μέρα».

Όπως εξήγησε ο Ελληνογάλλος σκηνοθέτης, βρισκόταν σε μια φάση της ζωής του όπου του πρότειναν να κάνει ταινίες της Marvel και τον Captain America, και «αντί γι’ αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια τρελή ταινία. Αυτές είναι επιλογές ζωής που… ίσως μετανιώσω γι’ αυτές σε δέκα χρόνια. Ποιος ξέρει;». «Και πάλι, χωρίς τη βοήθεια του Ιδρύματος Ωνάση και τη βοήθεια όλου του ελληνικού συνεργείου, αυτό δεν θα ήταν δυνατό» σημείωσε.

«Αν σας αρέσει η ‘Θυσία’ πείτε το στους φίλους σας να πάνε να τη δουν. Και αν πάλι, δεν σας αρέσει, πείτε το στους εχθρούς σας» είπε αστειευόμενος κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Ρομέν Γαβράς.

Βενσάν Κασέλ: «Το ‘Sacrifice’ μιλάει για τον κυνισμό της ελίτ»

«Δεν υπάρχουν και πολλά να πούμε πριν δείτε την ταινία, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη παραγωγή» δήλωσε ο Γαλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ, ο οποίος, όπως είπε είχε κάνει την παραγωγή της πρώτης ταινίας που σκηνοθέτησε ο Ρομέν Γαβράς και, από τότε, συνέχισαν τη συνεργασία τους.

«Η ταινία μιλάει για την εποχή στην οποία ζούμε. Μιλάει για τον κυνισμό της ελίτ και τον φανατισμό της απόγνωσης. Ελπίζω να σας αρέσει. Εγώ απόλαυσα πραγματικά τη συμμετοχή μου και είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έκανε ο Ρομέν» είπε ο Βενσάν Κασέλ.

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