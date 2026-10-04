«Hanging by a Wire»: Το Πακιστάν επέλεξε το ντοκιμαντέρ – θρίλερ του Νάκβι για τα Όσκαρ

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Το ντοκιμαντέρ-θρίλερ «Hanging by a Wire» του Mohammed Ali Naqvi (Μοχάμεντ Αλι Νάκβι) επιλέχθηκε ως η υποψηφιότητα του Πακιστάν για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στα 99α Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, σύμφωνα με το Variety.
Είναι η πρώτη φορά που ένα ντοκιμαντέρ εκπροσωπεί τη χώρα στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Η Επιτροπή Επιλογής της Ακαδημίας του Πακιστάν προέβη στην επιλογή, χαρακτηρίζοντάς την ιστορικό ορόσημο για την πακιστανική κινηματογραφική τέχνη του ντοκιμαντέρ.
Την ανακοίνωση εξέδωσε η Σάνα Τζάφρι αντιπρόεδρος της επιτροπής.
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