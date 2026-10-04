Αντύπας: Η επιστροφή του στο στρατόπεδο που υπηρέτησε ως σμηνίτης – «Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα πετάω» (Video)

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Τον Αντύπα τον ξέρουμε οι περισσότεροι ως τραγουδιστή και σχεδόν όλοι έχουμε γλεντήσει, κλάψει ή «καψουρευτεί» με κάποια από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, σε αυτήν τη μακρά πορεία που έχει στο μουσικό στερέωμα. Πόσοι όμως γνωρίζουν ότι ο Αντύπας υπηρέτησε την πατρίδα ως σμηνίτης;

Ο ίδιος δεν το ξέχασε, ούτε τις πολύ καλές στιγμές που πέρασε και το απέδειξε επισκεπτόμενος το στρατόπεδο που υπηρέτησε, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις, όπως λέει στο περίπου ένα μεγάλο του τραγούδι. Τέσσερις δεκαετίες μετά πήγε στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι. Μάλιστα, χαιρέτησε στρατιωτικά στην είσοδο.

«Συγκινούμαι γιατί με γύρισες πίσω 45 χρόνια. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σε αυτό εδώ το στρατόπεδο έχω τεράστιες αναμνήσεις. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου σε αυτό το στρατόπεδο με τη λαχτάρα να υπηρετήσω την πατρίδα μου.»

«Το 1979 παρουσιάστηκα στην Τρίπολη. Εκεί ορκίστηκα και πήρα μετάθεση και ήρθα στο Τατόι. Από εδώ πήγα στην 115 πτέρυγα μάχης στα Χανιά, το μεγαλύτερο μέρος της θητείας μου κι από εκεί απολύθηκα».

Ο Αντύπας περιηγήθηκε στο μουσείο της Αεροπορίας, έναν χώρο με ξεχωριστό πλούτο και εκθέματα.

«Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα πετάω»

Σε μία ξεχωριστή στιγμή της επίσκεψής του συναντήθηκε και συνομίλησε με στρατεύσιμους και δεν τους χάλασε το χατίρι όταν του ζήτησαν να πουν μαζί ένα τραγούδι του.

Και ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία του, «Είμαι ανεβασμένος».

«Θυμάμαι την πρώτη μου σκοπιά 12-2 αλλά εμένα μου άρεσε περισσότερο το 2-4. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έκανε και κρύο τότε».

Με καμάρι κρατά την πρώτη του φωτογραφία από τη μονάδα, όταν παρουσιάστηκε στην Τρίπολη.

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