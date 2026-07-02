Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο – Δέκα νεκροί και δεκάδες τραυματίες (videos)

Ευρείας κλίμακας επιδρομή στο Κίεβο εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να είναι δέκα νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Ως αυτό το στάδιο, «ο απολογισμός των θυμάτων της ρωσικής επίθεσης αυξήθηκε σε 8 νεκρούς. Για ακόμη μια φορά, ο εχθρός στοχοποιεί κατοικημένες περιοχές και σκοτώνει αμάχους», ανέφερε νωρίτερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο μέσω Telegram.

🇺🇦🇷🇺Ukraine capital Kyiv is under heavy strikes by Russia.



The combination missile and drone attack is still underway!! pic.twitter.com/2wjCpgSxCN — Global Surveillance (@Globalsurv) July 2, 2026

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε πως πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε κτίριο στο κέντρο όπου υπάρχει εγκατάσταση ασθενοφόρων.

«Πέντε υγειονομικοί τραυματίστηκαν» στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, από τους οποίους «ένας, μέλος πληρώματος ασθενοφόρου, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε.

House is on fire near me. Another hit. Everything is shaking. More and more explosions. https://t.co/ATgyH3C9Vt pic.twitter.com/mUpOVPvHrM July 1, 2026

«Η οροφή ψηλής πολυκατοικίας έχει πάρει φωτιά» σε άλλη συνοικία, ενώ κόσμος παγιδεύτηκε όταν «κατέρρευσε» 9ώροφη πολυκατοικία, πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο Κλίτσκο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει μέσω Χ – από την Ιρλανδία, όπου είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Μισέλ Μάρτιν – για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση, επικαλούμενος πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν δείχνει πρόθεση τερματισμού του πολέμου.

Today, we have information about another massive Russian strike – we have relevant intelligence data. And immediately after this conversation, I am returning to Ukraine.



Today, I ask our people in Ukraine to be especially careful – stay safe and protect your families and… pic.twitter.com/cK7GDdYhJ4 July 1, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Ζελένσκι:

«Σήμερα έχουμε πληροφορίες για ακόμη μία μαζική ρωσική επίθεση – διαθέτουμε σχετικά στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Σήμερα ζητώ από τον λαό μας στην Ουκρανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός – να παραμείνει ασφαλής και να προστατεύσει τις οικογένειες και τα παιδιά του – να πηγαίνει οπωσδήποτε σε καταφύγια και να δίνει προσοχή στους συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής στη χώρα. Γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν προετοιμάζει εδώ και καιρό μια μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι ακριβώς η απειλή που αντιμετωπίζουμε απόψε.

Ο επικεφαλής της Ρωσίας αρνείται πλήρως να τερματίσει τον πόλεμο. Και παρότι μέσω όλων των δυνατών επίσημων και ανεπίσημων διαύλων – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων κοντά του – έχουμε μεταφέρει ότι ο πόλεμος μπορεί και πρέπει να τερματιστεί και ότι εμείς στην Ουκρανία είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, εκείνος βλέπει μόνο περαιτέρω επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και κατά άλλων γειτόνων και συνολικά της Ευρώπης».

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