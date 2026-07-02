Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στη Ντόχα

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Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, μετά τις δηλώσεις του Κατάρ ότι Ιράν καιΗνωμένες Πολιτείες σημείωσαν πρόοδο στις έμμεσες τεχνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Ντόχα.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 73 σεντς (1,02%), φτάνοντας στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε πτώση 83 σεντς (1,21%), στα 67,75 δολάρια το βαρέλι.
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