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02.07.2026 07:36

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στη Ντόχα

02.07.2026 07:36
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Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, μετά τις δηλώσεις του Κατάρ ότι Ιράν καιΗνωμένες Πολιτείες σημείωσαν πρόοδο στις έμμεσες τεχνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Ντόχα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 73 σεντς (1,02%), φτάνοντας στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε πτώση 83 σεντς (1,21%), στα 67,75 δολάρια το βαρέλι.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 09:19
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Τέμπη: Στα όρια τους οι συγγενείς με την Κωνσταντοπούλου για τη μετατροπή της δίκης σε πολιτικό σόου – Τα επεισόδια και τα πειθαρχικά μέτρα

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