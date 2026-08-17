Επική υποδοχή Ντόρτμουντ σε Κωνσταντέλια: «Επιδέξιος με την μπάλα και με μεγάλα γκολ» – Η ανακοίνωση και τα τρία tweet

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Αποθεωτικό και ολόθερμο ήταν το καλωσόρισμα της Μπορούσια Ντόρτμουντ στον Γιάννη Κωνσταντέλια, αμέσως μόλις έπεσαν οι υπογραφές της μεταγραφής του από τον ΠΑΟΚ και εκδόθηκε η επίσημη ανακοίνωση:

«Η Ντόρτμουντ ανακοινώνει ότι ο 23χρονος μέσος εντάσσεται άμεσα στην ομάδα από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2031».

Η BVB έχει ανεβάσει και δεύτερο, εκτενέστερο αφιέρωμα με τίτλο «Skillful with the ball and big goals: That’s Giannis Konstantelias», όπου παρουσιάζει την πορεία του, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του και τον ρόλο που μπορεί να έχει στην ομάδα.

Welcome to Dortmund, Giannis Konstantelias! ⚫️🇬🇷🟡



The 23-year-old midfielder joins BVB from PAOK Thessaloniki and has signed a contract through 2031. ✍️ pic.twitter.com/Zzo16GR2ee — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 17, 2026

Στο επίσημο αφιέρωμα η γερμανική ομάδα αναφέρει:

Επιδέξιος με την μπάλα και με μεγάλα γκολ: Αυτός είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μεταγράφεται από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 23χρονος Έλληνας υπέγραψε μακροχρόνιο συμβόλαιο με την Μπορούσια, το οποίο ισχύει έως το 2031. Ποια ήταν τα βασικά ορόσημα στην καριέρα του μέχρι στιγμής; Ποια είναι τα δυνατά του σημεία ως ποδοσφαιριστής; Και ποιος είναι ο ρόλος που θα μπορούσε να παίξει για τους κιτρινόμαυρους;

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 2003 στον Βόλο. Έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο στην Αγία Παρασκευή, στην πόλη του. Από την ηλικία των εννέα ετών, ξεχώρισε τόσο πολύ, ώστε προπονούνταν τακτικά με μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες. Το 2013, εντάχθηκε στην ακαδημία του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Εκεί, συνέχισε να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια και κατέκτησε πολυάριθμες διακρίσεις σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις νέων.

Ο Κωνσταντέλιας έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2021, σε ηλικία 17 ετών, στον αγώνα της Super League εναντίον του ΟΦΗ. Στην πορεία του προς την καθιέρωση, πέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2022 ως δανεικός στην ομάδα της πρώτης κατηγορίας του Βελγίου, KAS Έουπεν.

Ο μεσοεπιθετικός έκανε το μεγάλο βήμα προς την καθιέρωση κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023–24. Εκείνη τη σεζόν, ο ΠΑΟΚ, υπό τον προπονητή Ραζβάν Λουτσέσκου, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας. Ο Κωνσταντέλιας έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία, συνεισφέροντας εννέα γκολ και έξι ασίστ.

Την περίοδο 2024–25, αναδείχθηκε καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Super League. Έκτοτε, έχει καθιερωθεί και στην Εθνική Ελλάδας. Ο Κωνσταντέλιας έχει πλέον 18 διεθνείς συμμετοχές και έχει αγωνιστεί σε αρκετές περιπτώσεις με την Εθνική Ελλάδας μαζί με τον επίσης νεοαποκτηθέντα από την BVB, Κωνσταντίνο Καρέτσα.

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