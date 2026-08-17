Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ – Το mega deal που είχε εντάσεις και ανατροπές

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Η μεγάλη μεταγραφή έγινε πραγματικότητα. Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ, με τον 23χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και να μετακομίζει στην Bundesliga.

Ο Κωνσταντέλιας ταξίδεψε στη Γερμανία την Κυριακή (16/8), πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του 26 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ στη συμφωνία έχουν προβλεφθεί ακόμη 6 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.

Welcome to Dortmund, Giannis Konstantelias! ⚫️🇬🇷🟡



The 23-year-old midfielder joins BVB from PAOK Thessaloniki and has signed a contract through 2031. ✍️ pic.twitter.com/Zzo16GR2ee — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 17, 2026

Παράλληλα, ο Δικέφαλος διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 17,5%, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα για επιπλέον οικονομικό όφελος σε περίπτωση μελλοντικής παραχώρησης του Έλληνα διεθνή από την Ντόρτμουντ.

Ένα deal με εντάσεις και ανατροπές

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής έβαλε τέλος σε έναν κύκλο διαπραγματεύσεων που πέρασε από αρκετά στάδια, εντάσεις και ανατροπές, πριν οι δύο πλευρές καταλήξουν στην τελική συμφωνία.

Η τελευταία ημέρα της υπόθεσης άρχισε νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κωνσταντέλιας επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο περίπου στις 08:00, ωστόσο η αναχώρηση καθυστέρησε για περισσότερο από μία ώρα, καθώς εκείνη τη στιγμή οι συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ντόρτμουντ βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Λίγο μετά τις 09:00, η πτήση αναχώρησε τελικά με προορισμό τη Γερμανία.

Οι εξετάσεις και η άφιξη στο Ντόρτμουντ

Μετά την άφιξή του στο Ντόρτμουντ, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μπορούσια, όπου υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας άνοιξε τον δρόμο για την υπογραφή του τετραετούς συμβολαίου του με τους Βεστφαλούς.

Το μήνυμα του Κωνσταντέλια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Κατά την άφιξή του, ένας φίλος του ΠΑΟΚ πλησίασε τον Γιάννη Κωνσταντέλια και, μέσω βιντεοκλήσης, τον έφερε σε επαφή με τους οπαδούς της ομάδας που εκείνη την ώρα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Ο 23χρονος θέλησε να ξεκαθαρίσει προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι η απόφαση να αποδεχθεί την πρόταση της Μπορούσια Ντόρτμουντ ήταν αποκλειστικά δική του και ότι δεν του ασκήθηκε πίεση από καμία πλευρά.

«Αγαπώ τον ΠΑΟΚ, σας αγαπώ και εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια. Μην το σκέφτεστε. Σας αγαπώ πάρα πολύ», τους είπε.

🚨 🇬🇷🛬 Zwei Tage nach dem geplatzten Millionen-Poker um Said El Mala hat der #BVB einen Ersatz gefunden: Giannis #Konstantelias! Der griechische Nationalspieler von #PAOK Saloniki ist am Sonntagvormittag in #Dortmund gelandet. Noch aber keine finale Einigung zw. Klubs. @RNBVB pic.twitter.com/6EXZSqhpkm — Kevin Pinnow (@KevinPinnow) August 16, 2026

Ωστόσο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν πήραν καλά και μαζεύτηκαν έξω από τη Τούμπα, διαμαρτυρόμενοι προς τον Σαββίδη επειδή ο παίκτης αποχωρεί από την ομάδα.

Το συγκινητικό βίντεο του ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια

Με ένα σύντομο αλλά συγκινητικό βίντεο με κάποιες από τις καλές στιγμές του Γιάννη Κωνσταντέλια με τη φανέλα του ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Έλληνα άσο.

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