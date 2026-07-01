Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής – Καμπανάκι για τον πληθωρισμό  

Κάτω από το 2%, στο 1,9%, τοποθετεί τον πήχη της ανάπτυξης για το 2026 το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεσή του.

Ωστόσο επισημαίνει ότι, παρά την αναθεώρηση, η ελληνική οικονομία διατηρεί αντοχές σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, το οποίο επιβαρύνθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτέλεσε τον κυρίαρχο εξωγενή κλονισμό για την παγκόσμια οικονομία στις αρχές του 2026», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι διαταραχές στις ενεργειακές αγορές, κυρίως μέσω των Στενών του Ορμούζ, επιτάχυναν τον πληθωρισμό και επιβράδυναν την ανάπτυξη σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο .

Στις συστάσεις του δίνει προτεραιότητα στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, στην ενίσχυση των κινήτρων για αύξηση της απασχόλησης και στη συνετή αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου.

Μεταρρυθμίσεις και «σύνεση»

Συνολικά, το μήνυμα της τριμηνιαίας έκθεσης είναι διπλό: η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να δείχνει αντοχές και να διατηρεί αναπτυξιακή δυναμική, αλλά η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση και η αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών παραμένουν κρίσιμες για τη διατήρηση της πορείας αυτής.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΓΠΚΒ ζητά να υπάρξει συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις και παράλληλα να ενισχυθούν τα κίνητρα για συμμετοχή στην αγορά εργασίας, καθώς και πολιτικές που θα συμβάλουν στην άνοδο της παραγωγικότητας.

«Η θέση του Γραφείου, όπως έχει διατυπωθεί και σε προηγούμενες εκθέσεις, είναι ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος θα πρέπει να αξιοποιείται με σύνεση και να κατευθύνεται κατά προτεραιότητα σε πολιτικές που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική της χώρας», αναφέρει η έκθεση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη μείωση του κόστους της μισθωτής εργασίας, ώστε να ενισχυθούν τα κίνητρα συμμετοχής στην αγορά εργασίας, καθώς και φορολογικά κίνητρα για την επιτάχυνση αποσβέσεων επενδυτικών σχεδίων σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας με εξαγωγικές προοπτικές.

«Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν, συνδυαστικά, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση δύο βασικών διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας: της χαμηλής παραγωγικότητας εργασίας και της εξάρτησης από κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας», σημειώνει το Γραφείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, με το Γραφείο να επισημαίνει ότι τότε θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και, συμπληρωματικά, στην προσέλκυση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης για επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού σημειώνει ότι με τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς οργανισμοί συγκλίνουν σε επιβράδυνση της ανάπτυξης για το 2026 και μερική ανάκαμψη το 2027, υπό την προϋπόθεση σχετικά ταχείας ομαλοποίησης των αγορών ενέργειας. Παρόλα αυτά, όπως τονίζεται, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι «στοχευμένες και προσωρινές».

Στο εσωτερικό μέτωπο, το ΓΠΚΒ αναγνωρίζει ότι η οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται από την ιδιωτική κατανάλωση, τον τουρισμό και τις επενδύσεις. Το ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 2,0% σε ετήσια βάση, έναντι 0,3% στην Ευρωζώνη, με θετική συμβολή από την ιδιωτική κατανάλωση, τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου .

Στο μέτωπο των τιμών, ο πληθωρισμός παραμένει σημείο ανησυχίας. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε τον Μάιο του 2026 στο 4,9%, παραμένοντας αισθητά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που ήταν 3,2%. Η έκθεση επισημαίνει ότι «η επιμονή αυτής της απόκλισης εξακολουθεί να αποτελεί πηγή προβληματισμού», καθώς διαβρώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και επιβαρύνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Ωστόσο, υπάρχει και μια θετική εξέλιξη: ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα ακολουθεί πτωτική πορεία τους τελευταίους μήνες, με το ΓΠΚΒ να σημειώνει ότι διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Μάιο από 4,3% τον Φεβρουάριο του 2026. Παρά την αποκλιμάκωση αυτή, το επίπεδο παραμένει υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 1,9%.

Γιατί αυξάνονται οι εισπράξεις ΦΠΑ

Στα δημοσιονομικά, η έκθεση αναφέρει ότι το επίσημο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 διαμορφώθηκε στα 4,29 δισ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα έφθασε τα 12,131 δισ. ευρώ ή 4,9% του ΑΕΠ. Για το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης καταγράφει πλεόνασμα 5,896 δισ. ευρώ ή 2,3% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 962 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η άνοδος αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ κατά 1,12 δισ. ευρώ, η οποία αποδίδεται εν μέρει στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων και εν μέρει στην άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης . Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 2,079 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2025, λόγω της ανόδου των πρωτογενών δαπανών και των δαπανών ΠΔΕ και ΤΑΑ.

Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας σημείωσε μικρή αύξηση στο 9,5% το α’ τρίμηνο του 2026 από 9,3% ένα χρόνο πριν, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 454 χιλιάδες άτομα. Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και η απασχόληση, γεγονός που δείχνει ότι η αυξημένη ζήτηση για εργατικό δυναμικό δεν απορρόφησε πλήρως την αυξημένη προσφορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση της απασχόλησης προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,1%, ενώ οι θέσεις μερικής απασχόλησης μειώθηκαν κατά 11,0% . Παράλληλα, το ισοζύγιο ροών νέων θέσεων εργασίας για το α’ τρίμηνο του 2026 ήταν θετικό κατά 54.904 θέσεις, αυξημένο κατά 3,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 .

Στεγαστικό: Ακίνητα υπάρχουν, αλλά μένουν αναξιοποίητα

Το ΓΠΚΒ στέκεται και στο στεγαστικό ζήτημα, το οποίο χαρακτηρίζει κορυφαία πολιτική προτεραιότητα. Όπως αναφέρει, η έλλειψη προσιτής στέγης υπονομεύει την κοινωνική συνοχή, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την ανταγωνιστικότητα, ενώ η λύση δεν βρίσκεται μόνο στη νέα οικοδομική δραστηριότητα αλλά και στην αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος κατοικιών .

Η έκθεση επισημαίνει ότι στην Ελλάδα μεγάλο μέρος των κατοικιών παραμένει κενό, ενώ η περιορισμένη πραγματική διαθεσιμότητα στην αγορά επηρεάζει άμεσα τις τιμές.

Προτείνει, μεταξύ άλλων, επιτάχυνση στην επίλυση κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμοτήτων, φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές υψηλής πίεσης και στήριξη ανακαινίσεων υπό όρους επανένταξης στη μακροχρόνια αγορά.

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