«Βόμβες» από το Γραφείο Προϋπολογισμού: Μόνιμη φτωχοποίηση στον ορίζοντα – Το χρέος «στραγγαλίζει» μισθούς και επενδύσεις

Σοβαρές προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο μόνιμης φτωχοποίησης μεγάλου μέρους του πληθυσμού εκπέμπει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, σκιαγραφώντας μια οικονομία που, παρά τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, αδυνατεί να μεταφράσει την ανάπτυξη σε πραγματική βελτίωση εισοδημάτων και επενδυτικής δυναμικής.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Γραφείου, το υψηλό δημόσιο χρέος εξακολουθεί να λειτουργεί ως δομικό βαρίδι: απορροφά πόρους, περιορίζει τον δημοσιονομικό χώρο και μετατοπίζει το βάρος στην κοινωνία μέσω έμμεσων φόρων και περιορισμένων κοινωνικών δαπανών. Το αποτέλεσμα είναι μια οικονομία που «κρατιέται όρθια», αλλά δεν παράγει επαρκή και ποιοτική ευημερία.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν την εικόνα πίεσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει καθηλωμένο, ενώ η αγοραστική δύναμη έχει διαβρωθεί σημαντικά από την ακρίβεια των τελευταίων ετών. Παρά τις ονομαστικές αυξήσεις σε μισθούς, ο πραγματικός μισθός — μετά τον πληθωρισμό — κινείται χαμηλότερα σε σχέση με προ δεκαετίας επίπεδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει χαμηλές επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το Γραφείο Προϋπολογισμού σημειώνει ότι η επενδυτική υστέρηση δεν αφορά μόνο το ύψος των κεφαλαίων, αλλά και την ποιότητά τους: περιορισμένη βιομηχανική βάση, χαμηλή τεχνολογική ένταση και αδύναμη παραγωγικότητα.

Παράλληλα, η αγορά εργασίας εμφανίζει μια παγίδα χαμηλών μισθών. Η μερική και ευέλικτη απασχόληση, που κυριαρχεί σε αρκετούς κλάδους, δεν επιτρέπει ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ενώ ενισχύει τον κίνδυνο εργασιακής φτώχειας. Σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά εργαζόμενων φτωχών.

Και κάπως έτσι χωρίς ουσιαστική αύξηση μισθών, ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων και ανακούφιση από το βάρος του χρέους, η χώρα κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε ένα μοντέλο χαμηλής ανάπτυξης και κοινωνικής στασιμότητας. Μια «σιωπηλή φτωχοποίηση» που δεν αποτυπώνεται πάντα στους μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά γίνεται καθημερινά αισθητή στην τσέπη των πολιτών.

