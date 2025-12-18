search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

18.12.2025 10:05

Στη Βουλή η τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τρεις κατηγορίες ρύθμισης – Παραδείγματα

18.12.2025 10:05
frago new

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η οποία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος.

Διαβάστε ολόκληρη τη ρύθμιση :

elebetiko-fragko.pdfΛήψη

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Όλα τα δάνεια μετατρέπονται σε ευρώ και εξοφλούνται με σταθερό επιτόκιο. Το κούρεμα εφαρμόζεται πάνω στην ισοτιμία ελβετικού φράγκου – ευρώ. Η κατηγορία των «ευπόρων», αυτή δηλαδή που δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, προβλέπει κούρεμα της ισοτιμίας ελβετικού σε ευρώ κατά 15% και ένα επιτόκιο 2,90% ανεξαρτήτως περιουσίας και οικογενειακής κατάστασης του δανειολήπτη.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια στις τρεις προβλεπόμενες κατηγορίες είναι – ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού (από μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως οικογένεια αποτελούμενη πάνω από 5 μέλη)– τα εξής:

Κατηγορία 1: εισόδημα από 7.500 ευρώ έως 22.000 ευρώ Ακίνητη περιουσία από 125.000 ευρώ 185.000 ευρώ Καταθέσεις από 7.500 έως 22.000 ευρώ

Κατηγορία 2: εισόδημα από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ Ακίνητη περιουσία από 156.250 ευρώ 216.250 ευρώ Καταθέσεις από 9.375 έως 23.375 ευρώ

Κατηγορία 3: εισόδημα από 11.250 ευρώ έως 25.250 ευρώ Ακίνητη περιουσία από 187.500 ευρώ 247.500 ευρώ Καταθέσεις από 11.250 έως 25.250 ευρώ

Πώς διαφοροποιείται η ρύθμιση ανά σύνθεση νοικοκυριού

H ρύθμιση αλλάζει αναλόγως του αν το νοικοκυριό είναι μονοπρόσωπο, αποτελούμενο από 2 μέλη, αποτελούμενο από 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος ή οικογένεια με 1 απροστάτευτο τέκνο Επίσης αλλάζει αν το νοικοκυριό είναι αποτελούμενο από 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη ή οικογένεια με 2 απροστάτευτα τέκνα. Και τέλος αν το νοικοκυριό είναι αποτελούμενο από 5 μέλη και άνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 και περισσότερα ανήλικα μέλη. Στην πρώτη κατηγορία το κούρεμα της ισοτιμίας είναι 50%, στην δεύτερη 30% και στην τρίτη 20% ενώ το επιτόκιο του δανείου είναι αντιστοίχως 2,30%, 2,50% και 2,70%.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για δάνεια σε ελβετικό φράγκο που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Αυτά εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών και μετατροπή της οφειλής σε ευρώ με τους όρους του εξωδικαστικού.

