Επίδομα παιδιού Α21: Πριν τα Χριστούγεννα η πληρωμή της έκτης δόσης από τον ΟΠΕΚΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οικονομική ενίσχυση σε χιλιάδες οικογένειες, καθώς ο ΟΠΕΚΑ θα επισπεύσει την καταβολή της έκτης (ΣΤ) δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2025, λόγω των εορτών.
Η πληρωμή θα γίνει νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να καλύψουν αυξημένες ανάγκες της εορταστικής περιόδου.
Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η έκτη δόση του οικογενειακού επιδόματος θα πιστωθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σε όσους έχουν υποβάλει έγκυρη και οριστική αίτηση Α21.
Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε όλες τις πληρωμές του Οργανισμού, τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται νωρίτερα στους λογαριασμούς.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, μέσω των ΑΤΜ των τραπεζών.
Το ύψος του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται με βάση:
Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικούς ελέγχους για τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και για την επάρκεια παρουσιών.
Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά:
Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό.
Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή.
Διαβάστε επίσης:
Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Αύριο το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ την Παρασκευή (video)
Ύστερα από μακρά αναμονή έρχεται ρύθμιση για τα δάνεια ελβετικού φράγκου με αβέβαιο αποτέλεσμα
ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.