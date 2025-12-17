search
17.12.2025 09:56

Επίδομα παιδιού Α21: Πριν τα Χριστούγεννα η πληρωμή της έκτης δόσης από τον ΟΠΕΚΑ

17.12.2025 09:56
ΟΠΕΚΑ: Επίδομα έως 600 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια - Media

Οικονομική ενίσχυση σε χιλιάδες οικογένειες, καθώς ο ΟΠΕΚΑ θα επισπεύσει την καταβολή της έκτης (ΣΤ) δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2025, λόγω των εορτών.

Η πληρωμή θα γίνει νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να καλύψουν αυξημένες ανάγκες της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η έκτη δόση του οικογενειακού επιδόματος θα πιστωθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σε όσους έχουν υποβάλει έγκυρη και οριστική αίτηση Α21.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε όλες τις πληρωμές του Οργανισμού, τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται νωρίτερα στους λογαριασμούς.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, μέσω των ΑΤΜ των τραπεζών.

Πώς καθορίζεται το ποσό

Το ύψος του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται με βάση:

  • τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2025
  • και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικούς ελέγχους για τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και για την επάρκεια παρουσιών.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά:

  • η σχολική μονάδα,
  • η τάξη φοίτησης,
  • ο αριθμός μητρώου μαθητή.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή.

