Τράπεζες: «Ζουν» από τις προμήθειες, έχασαν έσοδα από τόκους – Τα αποτελέσματα του 9μηνου

Σταθερή πορεία και ανθεκτικές επιδόσεις παρουσίασαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατά το εννεάμηνο του 2025, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, περιορισμένη πιστωτική επέκταση και συγκρατημένη επενδυτική δραστηριότητα στην οικονομία.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη, προσαρμοσμένα σε έκτακτα στοιχεία, διαμορφώθηκαν σε 3,56 δισ. ευρώ, έναντι 3,8 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, καταγράφοντας υποχώρηση 6%. Παρά τη μικρή κάμψη, οι επιδόσεις θεωρούνται ικανοποιητικές, καθώς επιτεύχθηκαν σε συνθήκες υποχώρησης του μέσου επιτοκίου euribor από 3% το 2024 σε 2% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Η μείωση των επιτοκίων επηρέασε αναμενόμενα τα καθαρά έσοδα τόκων, τα οποία υποχώρησαν κατά 4,6%, στα 6,13 δισ. ευρώ, καθώς περιορίστηκε το περιθώριο κέρδους από το υπάρχον χαρτοφυλάκιο δανείων. Αντίθετα, θετική συμβολή προσέφεραν οι προμήθειες, που αυξήθηκαν κατά 11,8%, φτάνοντας τα 1,73 δισ. ευρώ, με βασικούς πυλώνες τη διαχείριση περιουσίας, τις χρηματοδοτήσεις και τις συναλλαγές.

Παράλληλα, οι τράπεζες διατήρησαν σταθερή πιστωτική επέκταση και προχώρησαν σε επιλεγμένες κινήσεις εξαγορών και συνεργασιών, με στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων και την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης τους. Οι διοικήσεις των τεσσάρων ομίλων –Eurobank, Εθνικής, Πειραιώς και Alpha Bank– αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα κινούνται εντός των στόχων των επιχειρησιακών τους σχεδίων, με το τέταρτο τρίμηνο να θεωρείται καθοριστικό για τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας της χρονιάς.

Eurobank: Σταθερή ανάπτυξη με στήριξη από το εξωτερικό

Η Eurobank εμφάνισε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,06 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Παρά την πίεση από τα χαμηλότερα επιτόκια, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 23,7%, φθάνοντας τα 557 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω ενίσχυσης των δραστηριοτήτων στη διαχείριση περιουσίας και των ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

Τα συνολικά δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 3,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 δισ. ευρώ προήλθαν από την Ελλάδα και τα 1,2 δισ. ευρώ από το εξωτερικό, με τη διοίκηση να αναμένει υπέρβαση του στόχου για πιστωτική επέκταση στο σύνολο του έτους.

Εθνική Τράπεζα: Επικέντρωση στην ποιότητα ενεργητικού

Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 964 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,8% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14%, με τη διαχείριση επενδυτικών προϊόντων να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 12% ή 1,8 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ενώ η τράπεζα εκτιμά ότι θα ξεπεράσει τον στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 2,5 δισ. ευρώ για το 2025.

Τράπεζα Πειραιώς: Ανάπτυξη χορηγήσεων και στρατηγικές κινήσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 854 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο, με σταθερή πορεία στα έσοδα από τόκους και προμήθειες ύψους 489 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,9%. Η τράπεζα πέτυχε την υψηλότερη πιστωτική επέκταση μεταξύ των συστημικών, με 3,1 δισ. ευρώ νέες χορηγήσεις.

Η πρόσφατη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Πειραιώς στον χρηματοοικονομικό τομέα, αυξάνοντας τη διασπορά των εσόδων.

AlphaBank: Σταθερή κερδοφορία και κεφαλαιακή επάρκεια

Η Alpha Bank παρουσίασε καθαρά κέρδη 703,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44% σε σχέση με το 2024, επιτυγχάνοντας το 75% του ετήσιου στόχου της μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 677 εκατ. ευρώ (+1,8%), με τα έσοδα από προμήθειες να αυξάνονται κατά 14%.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση για το εννεάμηνο ανήλθε σε 2,2 δισ. ευρώ, με αιχμή τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Σημαντική συμβολή είχαν επίσης η συνεργασία με την UniCredit και η εξαγορά της AstroBank στην Κύπρο, μέσω της οποίας η τράπεζα κατέστη η τρίτη μεγαλύτερη στο νησί.

Παρά τη μείωση των επιτοκίων και την επιβράδυνση της πιστωτικής ζήτησης, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες παρουσιάζουν συγκρατημένη αλλά σταθερή πορεία, με βελτιωμένα μεγέθη προμηθειών και σταθερή κεφαλαιακή επάρκεια.

Οι διοικήσεις εμφανίζονται αισιόδοξες ότι το 2025 θα κλείσει εντός των επιχειρησιακών στόχων, εφόσον διατηρηθεί η σταθερότητα στο οικονομικό περιβάλλον και η ζήτηση για νέα δάνεια συνεχίσει με θετικούς ρυθμούς στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

