10.11.2025 08:20

Η Ελλάδα προβάλλει τα ποιοτικά της προϊόντα στην Κίνα – Δυναμική παρουσία στην 8η Έκθεση Εισαγωγών Σαγκάης

10.11.2025 08:20
kritikos kina

Η υψηλή ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, οι ευνοϊκές συνθήκες παραγωγής που προσφέρει η χώρα και ο ολοένα πιο ενεργός ρόλος των Ελλήνων εξαγωγέων στην κινεζική αγορά, βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Σαγκάη, Σπυρίδωνα Κρητικού, κατά την επίσκεψή του στην 8η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (CIIE).

Ο κ. Κρητικός επισκέφθηκε την έκθεση στις 6 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά τα επίσημα εγκαίνια, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων καθώς και τον προϊστάμενο του γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας.

Σε δηλώσεις του στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο CGTN, τόνισε ότι η CIIE αποτελεί πλέον «θεσμό παγκόσμιας εμβέλειας», καθώς προσφέρει στους φορείς της παγκόσμιας οικονομίας «την ευκαιρία να ενισχύσουν το εμπόριο και να αναζητήσουν κοινούς δρόμους ανάπτυξης απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις».

Ο Έλληνας διπλωμάτης υπογράμμισε τη συνεχή παρουσία της Ελλάδας στη διοργάνωση, που φέτος πραγματοποιείται για όγδοη συνεχή χρονιά, επισημαίνοντας ότι μέσα από τη δράση της Enterprise Greece, η χώρα έχει κατορθώσει να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής παραγωγής, με αιχμή τον αγροδιατροφικό τομέα.

Όπως ανέφερε, «η αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται διεθνώς στη διαφάνεια της προέλευσης και της ποιότητας των προϊόντων καθιστά την Ελλάδα ελκυστικό συνεργάτη». Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και των ποτών.

Στο φετινό CIIE, η Enterprise Greece, ως επίσημος φορέας προώθησης επενδύσεων και εξαγωγών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, εξασφάλισε τη συμμετοχή 15 ελληνικών επιχειρήσεων που εκπροσωπούν τον κλάδο τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

Οι εταιρείες αυτές φιλοξενούνται στο εθνικό περίπτερο της Ελλάδας, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να προβάλει ολοκληρωμένα τη γευστική και ποιοτική ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων — από το ελαιόλαδο και τα κρασιά έως τα τυροκομικά και τα φυσικά προϊόντα διατροφής.

Η ελληνική συμμετοχή, όπως επισημάνθηκε, δεν περιορίζεται στην παρουσίαση προϊόντων αλλά επιδιώκει να εμβαθύνει τις εμπορικές σχέσεις με την κινεζική αγορά, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνούς εμπορίου στον κόσμο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:37
